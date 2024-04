È appena iniziata una nuova settimana dell’Isola dei famosi, il reality di sopravvivenza condotto da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nelle vesti di opinionisti, che la scorsa settimana hanno avuto un feroce battibecco. La scorsa settimana ne abbiamo visto delle belle, le accuse di furto del cibo, il caso Francesco Benigno (squalificato) che si rifiuta di andare via dall’Isola e che a mezzo social ha attaccato la produzione del reality show.

Venerdì notte è stato il momento di un nuovo ritiro. Il naufrago Peppe Di Napoli ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi. “Abbandono l’isola perché sono stanco, non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani, però abbandono l’isola e me ne vado”, ha scritto il pescivendolo star di TikTok.

Leggi anche: “Ecco chi è la sua fidanzata famosa”. Isola dei Famosi, la scoperta su Pietro il poeta: “La amo”





Isola dei Famosi 2024: chi esce lunedì 22 aprile

“Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi. Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati”, questo il comunicato ufficiale diffuso da Mediaset per mettere al corrente il pubblico dell’ennesimo addio.

Nella puntata dell’Isola dei Famosi in onda lunedì 22 aprile uno dei concorrenti in nomination verrà eliminato e dovrà tornare a casa. In nomination ci sono Artur Dainese, Khady Gueye, Alvina Verecondi Scortecci e Maité Yanes e per uno di loro si infrangerà il sogno di vincere il reality show. Secondo i sondaggi, la situazione sembra molto chiara.

Sembra che il naufrago meno amato della settimana sia Maité Yanes. La contessa Alvina può dormire sonni tranquilli perché è molto apprezzata dal pubblico a casa e nei sondaggi si attesta al 34,63%. Secondo Artur con il 29,09% delle preferenze, poi la naufraga Khady, che nei televoti precedenti è riuscita a salvarsi sempre e a ottenere ottimi risultati, con il 24,65%.

Come detto, per i sondaggi la naufraga che rischia di tornare a casa e Maité Yanes. Stesso risultato del sondaggio di Reality House, dove cambia solo la prima posizione che, in questo caso, vede sul podio Artur Dainese e dopo Alvina Verecondi Scortecci. L’ultima è sempre Maité.