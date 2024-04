Amici24: gesto choc da parte di Lil Jolie, fan spaesati. Sta suscitando molto scalpore quanto successo poco fa. Un vero e proprio colpo di scena dopo la puntata del Serale di ieri sera in cui i telespettatori hanno visto l’eliminazione di Angela Ciancio, vero nome di Lil, dal talent show condotto da Maria De Filippi. La notizia ha fatto rapidamente il web, dove gli utenti si interrogano.

Ieri come sappiano è finita l’avventura di Lil Jolie nel talent di Canale 5. La giovane cantante originaria di Napoli è stata eliminata subito a inizio puntata quando si è svolta la sfida decisiva tra lei e Sarah. Per Lil un duro colpo come confessato da lei stessa. In questi mesi grazie ad Amici è riuscita a sviluppare il suo talento e ad avere una crescita a livello personale. Il cammino si interrompe.

Leggi anche: “Ora posso guardarmi allo specchio”. Amici 23, Lil Jolie: prime parole dopo l’eliminazione





Amici24, Lil spiazza tutti con una mossa social. Poi la spiegazione ai fan

Il ballottaggio è uno dei momenti più emozionanti per gli allievi della scuola di Maria De Filippi. Per Lil l’eliminazione è arrivata al termine di una settimana piena di dubbi e incertezze. “Io e Sarah abbiamo due stili completamente diversi. Io forse sono più brava nell’interpretazione, mentre lei è un passo avanti per quanto riguarda la performance sul palco”. Una carenza che comunque Angela ha cercato di colmare nella scuola di Amici.

Dopo il verdetto Lil ha chiesto la parole e ha voluto ringraziare il programma, i professori, Maria, ma anche tutte le persone che stanno dietro le quinte. Nonostante l’eliminazione uno dei giurati, Michele Bravi, ha detto di aver visto in lei grande talento e l’ha incoraggiata ad andare avanti. “Non devi assolutamente smettere di cantare”.

Insomma, sembrava un finale felice. Poi stamani la scoperta che ha lasciato i fan sbigottiti. Dal profilo Instagram della cantante appena eliminata erano spartiti rutti i posti che aveva sul proprio feed.

Qualcuno ha ipotizzato un possibile gesto in polemica con la trasmissione. Poi qualche ora dopo è apparso un messaggio: “Questa esperienza mi ha permesso di guardarmi più da lontano, e quindi di essermi più vicina. Sarò per sempre grata ad Amici e a Maria. Grazie a i tutti vocal coach per aver dato voce alla mia voce. Ho sentito TUTTO, ho dato TUTTO, ho amato TUTTO. Grazie, grazie, grazie e in bocca al lupo a tutti i miei compagni!”. Secondo alcuni è stato comunque un brutto gesto, e una mancanza di stile, nei confronti delle produzione al di là delle sue belle parole per tutti.