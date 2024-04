Amici 23, Lil Jolie e Gaia sono state le due eliminate della quinta puntata del serale. A distanza di poche ore dal verdetto arrivano le parole della cantante. Dichiarazioni che arrivano a stretto giro di quelle di Gaia. La ballerina, che nella gara è stata sostituita da Aurora, ha detto: “Ero una Gaia molto insicura e poco cosciente di quello che poi poteva essere. A oggi io penso di essere completamente diversa, infatti è strano. Mi ricordo di me che camminavo tutta così (guardando verso il basso, ndr), i capelli avanti (la faccia, ndr)”.

“Adesso è tutto completamente diverso. Ringrazio molto questo posto. Il mio cambiamento non è dovuto solo alla mia forza, ma anche alle sfaccettature di ognuno di loro. Penso di aver lasciato l’essere insieme e non il solo, ecco”. Poi è stato il turno di Lil Jolie di parlare. Lo ha fatto a Witty tv.





Amici 23, arrivano le prime parole di Lil Jolie dopo l’eliminazione

“Sto realizzando adesso, diciamo. Volevo dire tante cose però magari spero di avere modo di ringraziare tutti, perché mi ero prefissata di ringraziare tutte le persone di questo posto magnifico dove ho abitato per otto mesi. Io qua dentro ho imparato veramente a guardarmi allo specchio. A guardare veramente le mie paure, da sola, perché i pensieri intrusivi mi attaccano”.

“Qua dentro invece appena il pensiero intrusivo cerca di attaccarmi, è come se avessi trovato un po’ il globulo bianco nella mia testa che lo scaccia. Questo percorso ti forma. Inizi a capire che in realtà tu ti basti da solo. E io, qua dentro, ho capito di bastarmi da sola. Sento veramente di essere diventata una donna. Qua dentro ho fatto 24 anni. Sono una donna, sono fiera di essere una donna”.

“Zero rimpianti e spacca tutte cose”. Non ho rimpianti. Questo era l’obiettivo che mi ero prefissata e l’ho rispettato. Non avrei mai immaginato fosse così bello stare qui. Sono veramente felice”. Per Lil Jolie sono arrivata anche la parole di Anna Pettinelli: “Sono solo 4 ma ti abbraccerei molto di più. Angela usa la tua bella ‘follia’ per fare musica e non smettere mai di essere te stessa. Ci vedremo in giro, lo so. Ad maiora”.