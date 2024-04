Ida Platano, colpo di scena dopo Uomini e Donne. Nelle ultime ore la dama sta facendo parecchio parlare di sé. Dopo tanti tentennamenti tra Mario e Pierpaolo, con i due cavalieri che hanno minacciato più volte di abbandonare il programma. Ora, dopo sette mesi di trono, pare che la sua scelta sia finalmente arrivata. La sua decisione riguarda la volontà di restare sul Trono, in attesa di chi sceglierà come partner.

In tanti pensano che Ida alla fine sceglierà Mario, anche se in studio molti non sono d’accordo, come Tina: “Non puoi credere ad uno che è scappato dallo studio e poi rientra e, ridendo sotto i baffi, ha detto mi sono innamorato di te giocandosi questa frase ad effetto. Ida ti prego, non sa cosa inventarsi“. Ora, tuttavia, la dama sta facendo discutere per quello che ha postato sui social.

Ida Platano, colpo di scena, arriva la proposta di nozze

Proprio quando sembra che Ida Platano sia arrivata alla decisione definitiva tra Mario e Pierpaolo, ecco spuntare un clamoroso spasimante. Ma non parliamo di un cavaliere di Uomini e Donne. La dama, infatti, ha mostrato sui social un biglietto con la scritta “Ti sposo“. Ma a chi si riferisce? Cosa succede? È tutto vero o è uno scherzo?

Certo per chi è convinto che Ida in realtà non sia a UeD per trovare l’amore, ma solo per cercare visibilità, si tratterebbe dell’ennesima conferma. Dopo le numerose delusioni, una fra tutte quella con Riccardo Guarnieri, ancora una volta Ida sembra lì lì per lasciare lo studio senza una scelta definitiva. Tuttavia ora dall’esterno spunta fuori un corteggiatore misterioso.

L’uomo ha fatto un regalo inaspettato a Ida Platano. Si tratta di un enorme mazzo di rose e di un biglietto sul quale ha scritto: “Ti voglio tanto bene. Se mi aspetti ti sposo io. Tanti auguri“. Si scopre anche che il suo nome è Massimo. Ma di chi si tratta? I due si sono già incontrati? Dal tono del biglietto sembrerebbe di sì. E ora Ida ne parlerà anche a UeD? Chissà, intanto Mario e Pierpaolo tremano…

