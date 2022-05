Ronn Moss piange a Oggi è un altro giorno. L’ex Ridge di Beatiful non ha retto l’emozione davanti a Serena Bortone. Nei mesi scorsi aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui aveva raccontato i motivi del suo addio al programma. “Tante volte mi sono annoiato nel recitare Ridge. È normale in venticinque anni pensare di scegliere un altro menù e assaggiare un piatto diverso. Avrei voluto più tempo per la musica e per altri film. Sognavo di recitare per Spielberg, Eastwood, Fincher e Allen”.



“Quando mi chiedono cosa mi piace e cosa detesto in Ridge non so rispondere perché ho condiviso con tante persone momenti felici e dolorosi”. E ancora: “Sfortunatamente non ho più visto né più parlato con nessuno. Credo dipenda dal fatto che abbiamo tutti vite diverse ora. Mi mancano molte delle persone di Beautiful perché all’epoca eravamo davvero una grande famiglia. Ma la vita accade quando siamo impegnati a fare altri progetti”.





Ronn Moss piange a Oggi è un altro giorno nel ricordo di Raffaella Carrà



Tanti i temi toccati durante l’intervista. “Hai mai avuto l’impressione di essere trattato come un oggetto sessuale?” ha chiesto Serena Bortone. E Ronn ha risposto: “Ma certo che sì”. E poi ha raccontato un paio di curiosi aneddoti: “Una volta una donna ha detto che pensava a me mentre era con suo marito. In un’altra occasione, ero in un gruppo con centinaia di donne e una di loro ha iniziato a toccarmi ovunque, aveva deciso che sarei stato il suo giocattolo. Cosa avrei dovuto fare? Arrabbiarmi?”.



Poi Ronn Moss, apparso in una forma strepitosa, ha svelato il segreto della sua giovinezza: “Pensare positivo, bere un buon vino italiano e fare attività fisica”.Dopo un’emozionante clip che ha mostrato l’attore ospite in uno dei programmi della Carrà e Ronn non ha retto l’emozione. Visibilmente commosso, ha raccontato.



“Era straordinaria, una persona dolcissima. Mi ha preso dal nulla quando ancora non ero molto conosciuto. Era di una tale umiltà, una tale grazia. Non la dimenticherò mai” ha raccontato. Ronn ha poi rivelato che negli anni, anche se lui e Raffaella non si sono più visti, si tenevano periodicamente in contatto. Ma il rimpianto di non averla più incontrata rimane.

