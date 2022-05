Momento di grande emozione a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Ospite della puntata del 26 maggio è stata Eva Grimaldi, scoppiata in lacrime davanti alla conduttrice televisiva. Il pubblico è rimasto molto colpito dal pianto della donna, che non è proprio riuscita a trattenersi quando ha dovuto parlare di quel triste argomento. Purtroppo non è ancora in grado di superare uno dei periodi più difficili della sua vita e quando è stato tirato fuori il tema in questione, si è lasciata andare.

Ma Eva Grimaldi non è stata protagonista solamente per le lacrime a Oggi è un altro giorno. Si è soffermata infatti su diverse tematiche e non poteva non soffermarsi anche su Gabriel Garko. A tal proposito ha affermato: “Noi eravamo una coppia moderna. Io e Gabriel abbiamo vissuto insieme, abbiamo avuto un rapporto bellissimo. Ancora oggi ci vogliamo bene e ci amiamo, con un altro tipo di amore. Non abbiamo preso in giro nessuno”. Poi ha anche voluto fare una sorta di provocazione per quanto riguarda l’aspetto lavorativo.





Eva Grimaldi in lacrime a Oggi è un altro giorno

Prima di dirvi per quale motivo Eva Grimaldi è finita tra le lacrime a Oggi è un altro giorno, vi riferiamo altre parole molto interessanti proferite dalla donna: “Vorrei interpretare come attrice una donna brutta e vecchia, è quasi una colpa nascere bionda e con dei bei lineamenti, perché non sei credibile in altri ruoli”. Ma quando Memo Remigi e Antonio Mezzancella le hanno fatto ascoltare una canzone, ha pianto all’improvviso tanto che è stato necessario l’intervento di Serena Bortone.

Le lacrime sono scese copiose sul viso di Eva Grimaldi, quando ha dovuto soffermarsi sulla mamma morta, la signora Elvira, deceduta cinque anni fa: “Scusate, è il bello della diretta. Mamma non voleva che facessi questo lavoro, ma poi qualche soddisfazione gliel’ho data”. Ed effettivamente è stato così, visto che lei ha avuto e ha ancora un’ottima carriera professionale. La perdita dell’adorato genitore non l’ha proprio superata e quindi è crollata improvvisamente in diretta, con Serena che l’ha rincuorata.

Eva Grimaldi è stata protagonista al cinema negli ultimi anni nei film Il mio uomo perfetto e Respiri del 2018 e Luce oltre il silenzio del 2019. Per quanto riguarda i programmi televisivi, sempre nel 2019 è stata una concorrente di Tale e Quale Show su Rai1, mentre nel 2021-2022 ha preso parte al Grande Fratello Vip 6. Lei sta insieme dal 2010 con Imma Battaglia, con la quale si è unita civilmente nel 2019.

