L’esperienza di Eva Grimaldi dentro la casa del GF Vip era trascorsa senza lasciare segni. Meno di due settimane prima di tornare a casa dalla sua Imma. Imma che, durante una diretta dello show diretto di Alfonso Signorini, aveva toccato il cuore di tutti con un commovente lettera d’amore. “Io ti amo, non puoi capire quanto. Non puoi immaginare com’è stato vivere le feste senza di te. Chi ti trova, trova un tesoro, sono stata fortunata a trovarti. Ricorda che sono stati sfortunati quelli che ti hanno perso. Tu mi hai riempito il cuore”.



E ancora per Eva Grimaldi scriveva: “Non ho passato il Natale con nessuno, perché volevo pensare a te, riempirmi il cuore soltanto di te. Tu mi riempi le giornate e sei la luce della mia giornata. Senza la tua luce io sono persa. Ricordi quando alla nostra unione civile hai detto che sarai al mio fianco fino al mio ultimo respiro. In quell’occasione ho detto ‘perché proprio il mio?’”.



“E invece sì, io voglio morire prima di te. Perché io non voglio stare senza di te, perché io sto male senza di te. Perché la vita non è vita senza di te”. Un amore, quello tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia da copertina che ora è pronto a crescere. La coppia sogna un figlio. È stata Eva, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, a raccontare che lei e la moglie vorrebbero diventare mamme affidatarie.







Ha raccontato Eva Grimaldi: “Io e Imma ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette ‘perché non diventiamo mamme affidatarie?. Non si può dire genitori perché la legge non c’è ancora, però mamme affidatarie, dare l’amore, l’istruzione a una bambina italiana. È un percorso così difficile e sottile, bisogna stare attenti. Siamo una coppia di fatto, stiamo insieme da 11 anni”.



Eva Grimaldi e Imma sarebbero pronte a prendersi cura di una bambina, diventare mamme affidatarie. La Grimaldi ha pubblicato il video della sua confessione a Canale 5 su Instagram, “Che ne dite se io e Imma allargassimo la famiglia?”. Tantissime le risposte: i fan, in delirio, non vedono l’ora.