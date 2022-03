Dopo 25 anni di onorata carriera Ronn Moss ha detto addio al suo storico personaggio, Ridge Forrester della longeva e fortunata soap opera Beautiful. L’attore ha girato la sua ultima puntata (la 6407) il 14 agosto 2012; l’episodio è andato in onda negli Usa il mese successivo, mentre in Italia la puntata è stata trasmessa il 12 luglio 2013.

“Tante volte mi sono annoiato nel recitare Ridge” aveva confessato Ron Moss al Corriere della Sera. “È normale in venticinque anni pensare di scegliere un altro menù e assaggiare un piatto diverso. Avrei voluto più tempo per la musica e per altri film. Sognavo di recitare per Spielberg, Eastwood, Fincher e Allen. Quando mi chiedono cosa mi piace e cosa detesto in Ridge non so rispondere perché ho condiviso con tante persone momenti felici e dolorosi”.

Ora Ronn Moss ha ripercorso la sua vita in un’intervista rilasciata al Corriere, in cui ha raccontato la vita lontana dalla televisione e dal mondo dello spettacolo. Da qualche anno l’attore è un habitué dell’Italia, in particolare della Puglia, dove ha acquistato una casa e ha intenzione di avviare una società che si occuperà di organizzazione di matrimoni ed eventi.





“Diciamo che conosco l’argomento molto bene. Posso essere considerato a tutti gli effetti un super esperto, meglio di così” ha detto riferendosi al suo personaggio in Beautiful, che è salito all’altare per ben 13 volte. Ronn Moss reciterà nel film Viaggio a sorpresa con Lino Banfi e ha recitato in un western girato tra l’Italia, la Bulgaria e gli Stati Uniti.

Nell’intervista rilasciata al Corriere, l’attore ha parlato anche dei suoi ex colleghi di Beautiful rivelando di non avere più contatti con loro: “Sfortunatamente non ho più visto né più parlato con nessuno. Credo dipenda dal fatto che abbiamo tutti vite diverse ora. Mi mancano molte delle persone di Beautiful perché all’epoca eravamo davvero una grande famiglia. Ma la vita accade quando siamo impegnati a fare altri progetti”.