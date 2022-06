Roger Balduino, l’Isola dei Famosi per lui è stata sicuramente una bellissima esperienza anche se ci sono stati pure dei momenti negativi. Certamente il peggiore è stato quello inerente i problemi fisici, che lo hanno costretto al ritiro. Ma in Honduras c’è stata una sorta di telenovela con la naufraga Estefania Bernal. Sembrava che potesse nascere una storia d’amore, ma qualcosa non è andato per il verso giusto e sono entrambi stati accusati di aver fatto una vera e propria messinscena.

Ora per Roger Balduino l’Isola dei Famosi è finita, ma non le voci sul suo conto. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere stato beccato in dolce compagnia. C’è un indizio che sta circolando sul web che darebbe una certezza, anche se l’ufficialità non c’è ancora. Da parte dell’ex concorrente del reality show di Ilary Blasi non sono arrivate dichiarazioni, ma sta di fatto che gli attentissimi utenti e l’influencer Deianira Marzano si sono accorti di un episodio molto emblematico.





Roger Balduino, dopo l’Isola dei Famosi è tornato con Beatriz Marino?

Roger Balduino, l’Isola dei Famosi è quindi terminata da un po’ per lui ma ora è stata sganciata una bomba clamorosa sulla sua vita privata. A venire fuori in queste ore è un indizio inaspettato, infatti l’ex naufrago si sarebbe visto con la sua ex fidanzata Beatriz Marino, con la quale ha avuto un confronto anche in Honduras. La liaison amorosa pareva essersi conclusa definitivamente, ma ecco che ora è spuntata una prova che potrebbe aver incastrato tutti e due, costretti forse ora a uscire allo scoperto.

Nonostante Roger Balduino, nel corso della sua avventura all’Isola dei Famosi, abbia manifestato l’intenzione di non ritornare più assieme all’ex partner Beatriz, adesso potrebbe essere cambiato tutto all’improvviso. In una delle storie Instagram dell’uomo, si sarebbe visto il bracciale che indossa sempre la Marino. E questa visione è stata fatta attraverso il riflesso di un tablet. E Deianira ha scritto: “Roger e Beatriz a casa di lui. Scoperti dal bracciale di lei e secondo loro noi siamo i fessi”.

E infine Deianira Marzano ha anche voluto aggiungere: “Chi sa se questa è Beatriz Marino. Se così fosse, bravo Roger che ha preso in giro tutto insieme a Estefania e Beatriz”. Ovviamente bisognerà capire se effettivamente si tratti o meno della ragazza, ma l’indizio è quasi una prova eclatante. E chissà se i due non torneranno a ricomporre una coppia nel prossimo futuro.

