Roger Balduino, operazione dopo l’Isola dei Famosi. Ne aveva parlato già prima di sottoporsi all’intervento chirurgico, ma ora ha rotto il silenzio e ha raccontato cosa è successo e quali siano adesso le sue condizioni di salute. L’ex naufrago aveva manifestato tutta la sua preoccupazione per quanto si stava per verificare, visto che comunque andare sotto i ferri crea inevitabilmente uno stato di ansia. E attraverso il social network Instagram, con alcune stories, ha svelato tutto.

Roger Balduino, operazione dopo l’Isola dei Famosi per una problematica che gli stava provocando non pochi disagi. Nella giornata dell’8 giugno aveva fatto sapere: “Ciao raga buongiorno, oggi sarà una giornata un po’ diversa, devo fare un piccolo intervento. Ho paura!”. Il momento dell’intervento è arrivato e ovviamente i suoi fan aspettavano con trepidazione aggiornamenti. Aggiornamenti che sono subito arrivati dal diretto interessato, che ha postato alcuni brevi video.





Roger Balduino, operazione dopo l’Isola dei Famosi: le condizioni

Roger Balduino, operazione dopo l’Isola dei Famosi inevitabile. Non riusciva infatti più a vivere serenamente avendo questo problema di salute, considerato molto fastidioso. Durante la puntata del reality show, era stato Nicola Savino a sbilanciarsi per primo, dicendo: “Questo è lo stesso problema che aveva Enzo Paolo Turchi”. Ed è poi emersa la verità definitiva. Essendo la problematica abbastanza fastidiosa, i medici hanno preferito optare per un intervento chirurgico.

Questo il racconto di Roger Balduino dopo l’operazione: “Buongiorno, voglio dire grazie a tutti voi per i messaggi di ieri di affetto e forza, che ho ricevuto. L’intervento è andato benissimo, sono a casa. Ho dovuto farlo per il problema che avevo e ho ancora nel sedermi. Quindi, posso dire che mi sento un po’ meglio di ieri, la medicina che ho preso mi ha fatto veramente male, oggi posso stare anche in piedi o sdraiato, ma sedermi è ancora un problema”. Soffrirebbe dunque di emorroidi, che si sono infiammate.

Intanto, un utente dell’Isola dei Famosi, I love Roma, ha postato su Twitter: “Secondo me accertamenti medici = Ci sono anomalie nei risultati dei tamponi Covid che si fanno ogni pre-puntata. Se è un falso positivo ritornano subito. Se è un positivo effettivo stanno in infermeria finché non si negativizzano #isola”. E un altro ancora, Roberto: “Il Covid è andato dappertutto #Isola”. Capiremo nei prossimi giorni se questi rumor possano avere davvero qualche base solida o se si tratta di falsi allarmi.

“Devo fare un intervento”. Isola dei Famosi, Roger Balduino preoccupa dopo il ritiro