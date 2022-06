Isola dei Famosi, intervento chirurgico per Roger Balduino. Lo ha annunciato l’ex naufrago nelle ore scorse. Roger, nelle ore scorse, era stato al centro del dibattito nel salotto di Pomeriggio 5. A muovere contro di lui Guendalina Tavassi. “Hai preso in giro tutta Italia insieme a lei! Io ed Edoardo li abbiamo sentiti. Un giorno stavano vicino al fuoco e non ci avevano visti. Estefania diceva a Roger ‘Dai continuiamo così che ci fanno la clip per uscire di più insieme’. Lei aveva architettato questa cosa e lui le era andato dietro”. La stessa versione dei fatti è stata confermata da Clemente e Laura Maddaloni.



Russo ha aggiunto: “Qui non c’è nessuna vittima! Tutti e tre, compresa la ex Beatriz hanno fatto un piano premeditato. Poi ad un certo punto questa cosa studiata vi è scappata dalle mani, quindi tu hai messo in atto un’altra strategia. Però non è che tu sei vittima e lei la carnefice o la strega. Voi tre siete complici”. Parlando davanti alle telecamere della trasmissione di Canale 5, Roger Balduino la ha ammesso.





Isola dei Famosi, Roger Balduino sottoposto intervento chirurgico



“Sì, con Estefania abbiamo fatto qualcosina prima di partire, eravamo nel mio albergo quando è successo. Adesso non ho più un vero sentimento per Estefania, però ero preso. Ci eravamo messi d’accordo dicendo ‘ok, facciamo coppia, ci proviamo’ però dopo mi ero affezionato. Con il cuore non gioco ed erano nati dei sentimenti. La colpa di questa cosa organizzata era al 50% di tutti e due, è stata una strategia”.



Nei giorni scorsi, come detto, Roger aveva abbandonato il reality. “La caviglia va così e così, mi sono anche bruciato il piede. Avrei continuato a giocare, mi ha fatto davvero paura lasciare il gioco, non essermi fatto male. Ho chiesto davvero al dottore di tornare in gioco, ma lui non ha voluto, non potevo”. Ma i motivi del ritiro di Roger non sarebbero stati legati solo al piede. (Leggi anche “Ho saputo tutto”. Isola dei Famosi, Estefania Bernal contro Roger Balduino: rottura vicina)



Nicola Savino ha infatti svelato di un altro fastidioso problema, ovvero le emorroidi: “E poi c’è stato un altro problema che è un classico de L’isola dei Famosi, il problema di Enzo Paolo Turchi“, ha dichiarato l’opinionista. Intanto in un video condiviso tra le storie del suo profilo Instagram si è sfogato con queste parole: “Ciao raga buongiorno, oggi sarà una giornata un po’ diversa, devo fare un piccolo intervento. Ho paura!”.

“C’è un messaggio per te”. Isola dei Famosi, Pamela Petrarolo finisce in lacrime