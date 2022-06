Isola dei Famosi, Pamela Petrarolo piange in diretta. A poche ore dalla nuova diretta la naufraga è scoppiata in lacrime. Pamela che, nel corso dell’ultima puntata, è stata al centro di una gaffe di Ilary Blasi. Si sapeva già che lunedì sera ci sarebbero state due eliminazioni. Inizialmente a raggiungere Playa Sgamadissima, dove da qualche giorno viveva in solitaria Roger Balduino, era stato Marco Maccarini. Successivamente era stato aperto un televoto flash tra Pamela Petrarolo, Maria Laura De Vitis e Marco Cuculo, ma proprio mentre il pubblico stava ancora votando è arrivata la gaffe di Ilary Blasi.



Subito dopo la prova del bacio in apnea, per la cronaca vinta da Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernali, e dunque ancora a televoto aperto, Ilary Blasi ha ‘anticipato’ che Pamela Petrarolo avrebbe raggiungo Playa Sgamatissima. E dunque Marco Maccarini e Roger Balduino. Tanti avevano subito pensato a uno spoiler, dal momento che il verdetto del televoto non era ancora arrivato.





Isola dei Famosi, Pamela Petrarolo piange per Roger



Ora Pamela Pratarolo è finita in lacrime quando ha realizzato che su quella spiaggia avrebbe dovuto vivere da sola per tutta la settimana. “Lo spirito dell’Isola ti informa che Roger per motivi medici è costretto ad abbandonare. Da questo momento la tua avventura continuerà ad essere in solitaria”. Nette le parole di Pamela che nel corso di un confessionale ha detto.



“Mi aspettavo di tutto ma purtroppo è arrivata la notizia che mai avrei voluto leggere. Mi è preso un grandissimo sconforto. L’idea che ci fosse qualcuno con me mi dava la forza di andare avanti. Sarà dura così. Ora più che mai devo tirare fuori tutto, altrimenti non ce la faccio. Il mio hashtag #IoNonHoPaura è sempre più forte! Non devo mollare!”.



Come già detto, infatti, Roger Balduino è stato costretto al ritiro per motivi medici dopo essersi ferito una caviglia su Playa Sgamada. Alla fine il modello non ha potuto che arrendersi a quello che forse già da tempo doveva fare. Il giovane quindi si è arreso ai voleri dei medici che l’hanno rispedito in Italia. Roger Balduino ha abbandonato l’Isola dei Famosi.

“Sta tornando in Italia”. Isola dei Famosi, il concorrente abbandona il gioco