Sembrava un grande amore, ma è finito ben presto tra polemiche e recriminazioni. E ora Roger Balduino chiede scusa. All’Isola dei Famosi ha fatto discutere il primo flirt in Honduras tra Roger Balduino ed Estefania Bernal. In un primo momento si pensava che a fingere fosse il naufrago, poi però si è scoperta un’altra verità.

Il modello ha infatti rivelato che in effetti entrambi erano d’accordo nel fingere la storia d’amore, ma a proporlo è stata Estefania: “Estefania è stata la prima a dirmi: ‘Dai giochiamo su questa cosa dell’amore tra me e te, dai che magari piace al pubblico’”. In seguto, però, lo stesso naufrago ha ammesso di aver iniziato a provare un interesse sincero per lei.





Roger ed Estefania, è il momento della verità

Il daytime di lunedì 23 maggio è stato caratterizzato dalla possibilità che lo Spirito dell’Isola dà ai naufraghi di dire quello che non hanno mai osato dire. Prima è stato Edoardo ad accusare Estefania di aver fatto “una ca…ta dietro l’altra. Il tuo soprannome è mentirosa”. Poi il riferimento all’aver fatto finta di far coppia con Roger. Quest’ultimo, come rivelato da Nicola Vaporidis incaricato di giudicare le dichiarazioni dei compagni, non ha voluto parlare. Ma poi, però, si è sciolto.

“Mi spiace per la ca…ta che abbiamo fatto io e Estefania” ha detto Roger Balduino. Dopo aver chiesto scusa a tutti Roger ha ricevuto l’abbraccio e il perdono praticamente da parte di tutti. Tutti tranne uno, anzi una. Già, proprio Estefania, coinvolta con Roger nella finta relazione, non ha voluto abbracciare il naufrago. “Me ne vado perché non avevo voglia di abbracciare Roger” ha detto Estefania dopo le scuse del naufrago a tutto il gruppo.

“Secondo me – ha aggiunto Estefania Bernal – se ne è approfittato tantissimo di farsi passare per la vittima perché non lo ritengo sincero”. Insomma tra i due non è scoppiata la pace come tra Roger e il resto del gruppo. Tra i naufraghi comunque resta alta la tensione. Nella puntata di stasera, lunedì 23 maggio, dell’Isola dei Famosi i concorrenti dovranno decidere cosa fare. Il programma è stato infatti allungato di diverse puntate e non tutti i naufraghi sembrano intenzionati a rimanere.

