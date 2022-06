“Ritorno di fiamma”. Si sono lasciati a Temptation, ma ora sono tornati insieme: la conferma sulla chiacchierata coppia

Ritorno di fiamma per i due ex di Temptation Island? Secondo gli ultimi indizi social parrebbe proprio di sì. Parliamo di Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. I due, lei 35 anni, lui 29, stavano insieme da sette anni e convivevano da due quando hanno deciso di partecipare al programma nella scorsa edizione. Programma che, per la cronaca, questa estate non andrà in onda. Ma forse saranno gli ex partecipanti a far parlare di sè.

A scrivere a Temptation Island era stata Jessica che accusava il compagno di aver cambiato completamente vita dopo il fidanzamento. Per Jessica Mascheroni il fidanzato prima era intraprendente e pieno di vita poi sarebbe diventato un bradipo. Alessandro Autera effettivamente aveva ammesso il cambiamento ma aveva spiegato che per lui era normale. Una volta trovata Jessica non aveva più bisogno della vita che faceva prima. I due si erano poi lasciati a Temptation Island.





Ritorno di fiamma tra Jessica e Alessandro, ex di Temptation Island

Dopo la fine della relazione con Jessica Mascheroni Alessandro Autera aveva iniziato a frequentare l’ex tentatrice Carlotta. Anche questa storia, tuttavia, è finita, e male a quanto pare con i due che si sono lanciati pesanti accuse via social. Nel frattempo Deianira Marzano ha segnalato un clamoroso gossip che riguarda proprio Jessica e Alessandro. I due sarebbero infatti tornati insieme.

Prima alcuni follower hanno segnalato all’esperta di gossip di aver visto Jessica Mascheroni e Alessandro Autera al concerto di Cesare Cremonini. Poi la stessa 35enne di Milano ha in qualche modo confermato questa voce e anzi è andata anche oltre. Su una storia Instagram ha infatti scritto: “Se due persone sono destinate a stare insieme non importa quanti ostacoli incontreranno lungo il percorso, o quanto tempo ci vorrà, finiranno sempre per ritrovarsi”.

Infine è arrivata la conferma definitiva del ritorno di fiamma tra i due ex di Temptation Island. Questa volta a parlare è stata una conoscenza in comune: Jessica Mascheroni e Alessandro Autera sono davvero tornati insieme. Dunque, dopo la separazione a Temptation Island, i due hanno deciso di riprovarci. E chissà che presto non lo rendano pubblico sui rispettivi profili social…

Jessica, a sorpresa la foto di “coppia” dopo Temptation Island 2021