A Temptation Island 2021 la storia tra Jessica Mascheroni e Alessandro Autera è naufragata. Sono entrambi usciti single dal viaggio nei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia: lei al villaggio aveva trovato una certa complicità con Davide Basolo, il tentatore che il pubblico di Canale 5 conosceva sotto il nome di Alchimista ai tempi di UeD; lui invece si era avvicinato parecchio a Carlotta Adacher.

Ma dopo la fine di Temptation Island 2021, sembra non sia nato nulla se non un’amicizia tra Jessica e Davide. Che ha poi avuto forti scontri anche se a distanza con il suo ex fidanzato Alessandro. Tutto è iniziato dopo una serie di frecciatine su Instagram, ma dalle ultime entrambi hanno cercato di mettere la parola fine a tutte le polemiche sorte dopo un incontro casuale a Roma dove hanno scattato una foto insieme.

Jessica, nuovo fidanzato dopo Temptation Island 2021?

Tanto Alessandro Autera quanto Davide Basolo hanno raccontato la loro versione dei fatti e anche se non si arriva a una vera e propria conclusione, l’ex corteggiatore di Giovanna Abate e l’ex compagno di Jessica Mascheroni chiariscono di non avere alcun problema: “Hai ragione finiamola con queste cavolate”, dice Alessandro sul suo profilo.





“Se dico basta è basta, non mi mandate nulla ragazzi ‘gioco finito’”, sono invece le parole usate da Davide per placare una volta per tutte le polemiche. Insomma, almeno per ora lo scontro a distanza tra i due ex protagonisti di Temptation Island 2021 sembra finito. Ma Jessica in tutto ciò? La novità – e quindi la nuova voce – arriva sempre da Instagram, tra le ultime Storie per la precisione. Chiusa la polemica su Alessandro e Davide ha catturato attenzione una foto condivisa da Jessica.

Nell’immagine apparsa tra le Storie, la 34enne mostra la sua mano intrecciata a quella di un uomo. Tutti a chiedersi di chi si tratta visto che non ci sono tag. Di sottofondo però il brano Tuttecose di Gazzelle e Mara Sattei. Ovviamente questo ‘lui’ potrebbe essere chiunque, non necessariamente un nuovo fidanzato ma il modo in cui si toccano la mano fa pensare subito all’amore.