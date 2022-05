Temptation Island 2022 cancellato? C’è una novità non di poco conto per tutti i fan del programma. E non è niente di bello, dobbiamo dirvelo. Il programma che tiene incollate molte persone, nel periodo estivo, non si farà (almeno per adesso). Una notizia che ha sconvolto molti. Per anni, il programma Mediaset è stato un appuntamento fisso. C’è da dire poi che anche gli ascolti lo hanno sempre premiato.

Tuttavia la dirigenza di Mediaset ha deciso che il programma ‘non s’ha da fare’ (leggi qui cosa è successo) e in tanti chiedono di conoscere il motivo che c’è dietro la decisione di cancellarlo o rimandarlo. Uno spiraglio arriva quando qualcuno fa sapere che potrebbe essere spostato in autunno. Ma la domanda sorge spontanea: cosa prenderà il posto di un Temptation Island cancellato? Qualcuno ipotizza un reality che ha già un seguito importante a settembre anziché a giugno e luglio?





Temptation Island 2022, niente da fare: il programma è cancellato (o spostato)

Si vocifera poi che a Mediaset tutti stiano lavorando a un nuovo programma che sostituirà Temptation Island, cancellato oramai per il periodo estivo. Gli stessi autori del programma hanno deciso di mettersi in gioco con nuove trasmissioni. Hanno lavorato per esempio a Ultima Fermata, che era stato presentato come il nuovo Temptation Island ma il pubblico non ha apprezzato come si sperava.

Gli ascolti non hanno premiato questo nuovo progetto, quindi il pubblico spera in un ritorno alle origini. Ma allora perché Temptation Island 2022 è stato cancellato? C’è da dire che diversi rumors fanno sapere che al posto del reality si sta pensando a qualche replica di Tu sì que vales. Ma è notizia di queste ore che Maria starebbe lavorando a un nuovo programma al posto di Temptation Island.

#isola Nicola mi hai appena ricordato che quest'estate non ci sarà #temptationisland 😭 — TastoBlu✨ (@TastoBlu) May 2, 2022

A riferirlo è il settimanale “Chi” ha svelato che le registrazioni dovrebbero iniziare a fine maggio. Qualcuno ipotizza possa trattarsi di Vip di Uomini e Donne? Nessuno lo sa con certezza e dobbiamo attendere per capire chi e cosa prenderanno il posto di Temptation Island 2022. Un pensiero va naturalmente a Filippo Bisciglia. Tanti fan chiederanno a gran voce la sua presenza in tv, poco ma sicuro.

