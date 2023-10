Reazione a Catena, critiche alla concorrente vip. Un successo indiscusso per Marco Liorni che continua ad appassionare gli spettarori del noto programma di Rai Uno. I dati Auditel parlano chiaro: il pubblico italiano apprezza il programma e non intende perdere nessuna puntata dello show. Ma di recente il format ha ricevuto uno stravolgimento che sembra aver funzionato bene. Questa volta a mettersi in gioco sono stati alcuni concorrenti vip.

Critiche per la concorrente vip di Reazione a Catena, il dettaglio non è sfuggito. Una versione ‘speciale’, se così può dirsi, per il quiz che vede alla conduzione Marco Liorni. Nel corso della puntata a mettersi alla prova sono stati proprio alcuni volti noti al mondo dello spettacolo e della televisione. Per chi si fosse persa questa esclusiva televisiva, è bene rammentare chi ha fatto ingresso in studio.

Critiche per la concorrente vip di Reazione a Catena, il dettaglio non è sfuggito: “Aiutatemi!”

Prima tra tutti, Iva Zanicchi, ma anche Paolo Conticini e i Cugini di Campagna. Ovviamente Iva non poteva che catturare la luce dei riflettori, in che modo è presto svelato. Nel corso della puntata i fan avrebbero notato un dettaglio per poi commentare aspramente l’atteggiamento della Zanicchi su X. Sembra che la conduttrice abbia messo in ombra Ivano dei Cugini di Campagna. “Guardati solo 5 minuti, non mi stupisco dei soliti ospiti,tra cui Iva Zanicchi,che sempre con la sua ‘prepotenza“,come succede anche a scuola o al lavoro,si consulta solo con gli altri due,snobbando e isolando il compagno Ivano, invece di considerarlo di piu”.

E ancora: “Pensavo il montepremi andasse a qualche RSA visti i capisquadra”, commenta un altro, a cui si aggiunge la puntualizzazione: “Iva a mezzanotte e zero due sta spiegando il gioco agli altri tre aiutatemi a chiamarla nonna!”. E per concludere c’è anche chi ama più la versione ‘tradizionale’ del gioco: “Bravi tutti, bene. Ma mai più“.

Negli speciali in prima serata di #ReazioneACatena giocheranno Iva Zanicchi, i Cugini di Campagna, Paolo Conticini, Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia.



(Da TvBlog)#TuttiGiocanoAReazioneACatena pic.twitter.com/AxdrrJd3ot — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 22, 2023

Di recente Iva Zanicchi è stata anche ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin e nel corso della chiacchierata con la conduttrice, Iva si è lasciata andare a un momento di commozione, ricordando il defunto ex premier Silvio Berlusconi, venuto a mancare qualche mese fa. Voglio ricordare una persona a me molto cara, Silvio Berlusconi – ha esordito Iva Zanicchi nel corso dell’intervista. “Io ho voluto molto bene a Berlusconi, l’omelia ha omesso che era l’uomo più generoso e buono mai esistito e faceva tanta beneficenza. Era buono. Quando è mancato, mi è mancato un appiglio era questo lui per le persone”.