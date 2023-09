Polemica per una frase a Reazione a Catena, pubblico inferocito contro gli autori del programma. È successo tutto durante la puntata di domenica 24 settembre durante il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1. Alla fine ad avere la meglio sono stati i Rompicapo. I tre sono stati bravissimi. Parliamo di Matteo, Giulio e Luca ce sono riusciti a sbaragliare gli Sbocciati e sono quindi arrivati al famoso gioco dell’Ultima Parola.

I Rompicapo ci sono arrivati con un montepremi di 124mila euro, ma le cose poi non sono andate proprio come volevano. In pratica sono riusciti a vincere ma soltanto 3.875 euro. La parola indovinata è stata “fantasia”, che ben si incastrava con “ali” e “voglia”. Eppure tutti, in quegli istanti, non stavano pensando e commentando i nuovi vincitori, bensì un “orrore” (non un semplice errore) che si è letto durante il gioco.





Polemica per una frase a Reazione a Catena

In tanti hanno notato infatti che durante una partita è stato fatto un errore sul nome di Freddie Mercury, il cantante dei Queen deceduto molto giovane. Gli autori infatti hanno scritto il nome in modo clamorosamente sbagliato, confondendo “Freddy” con Freddie. Chiaramente molti si sono fiondati sui social per far notare la svista e in tanti hanno commentato divertiti e molto critici.

Ma non è finita perché parecchi hanno anche avuto da ridire per una curiosità relativa agli Sbocciati. Parliamo della squadra che ha perso, formata da Valentina, Serena e Stefano. I ragazzi l’hanno chiamata così chiamata per la passione che i tre hanno per le bocce. A mettere il carico da novanta è stato quindi Marco Liorni che ha fatto sapere come le due signore siano abituate alle competizioni e alle vittorie.

MA COME L' HANNO SCRITTO

mi viene da piangere onestamente ignoranti #reazioneacatena pic.twitter.com/xNqOR2Rea4 — ~piecurosa~mare fuori / 1989 Era / ~ (@Kat82131855) September 24, 2023

Le due infatti hanno raccolto la bellezza di 29 medaglie nei tornei di bocce. Reazione a Catena si dimostra ancora una volta uno dei programmi più seguiti del panorama preserale italiano. Rai 1 conferma da anni la presenza poi di Marco Liorni che riesce sempre a fr divertire tutti senza cadere mai nel trash a cui spesso l’utente medio è abituato.

