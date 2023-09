Al Grande Fratello potrebbe essere arrivato il momento di un addio. Si sarebbe ormai scoperto il nome del concorrente che sarà eliminato nella puntata del 25 settembre, quando Alfonso Signorini condurrà un nuovo appuntamento in diretta. E sembra che la strada sia segnata per uno di loro, che dovrà davvero cercare di fare l’impossibile in queste ore affinché il pubblico possa cambiare idea e gli permetta di farlo rimanere nel programma.

Intanto, al Grande Fratello non si è parlato solo di questo concorrente che potrebbe essere eliminato tramite televoto. Ci sarebbe anche un problema riguardante Vittorio Menozzi, il quale avrebbe detto una bestemmia e gli altri coinquilini avrebbero puntato il dito contro di lui. Non sappiamo ancora che tipo di decisione possa aver assunto la produzione, anche perché finora non ci sono state comunicazioni ufficiali sull’accaduto.

Grande Fratello, chi sarebbe il concorrente eliminato

Il televoto del Grande Fratello è iniziato da giorni e per un concorrente la fine dei giochi sarebbe prossima. Infatti, sembra sempre più probabile l’ipotesi che possa essere eliminato già nella puntata del 25 settembre. A fare chiarezza sono stati alcuni sondaggi di Novella 2000, infatti sono stati pubblicati i risultati degli stessi e i telespettatori sembrano davvero non avere dubbi su chi dovrà essere il primo gieffino ad abbandonare la casa.

A rischio eliminazione sono Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares, Giselda Torresan, Arnold Cardaropoli e Claudio Roma. La domanda rivolta al pubblico è: “Chi vuoi salvare?”. E il preferito sembra essere Vittorio nel primo sondaggio col 29%, mentre nel secondo è Grecia col 28%. Ma all’ultimo posto, quindi colui che potrebbe uscire dalla casa, c’è Claudio in entrambi i sondaggi. Non è andato oltre il 7% delle preferenze e quindi la sua prosecuzione dell’avventura è fortemente a rischio. Sarebbe il primo a lasciare la casa.

Claudio Roma ha un passato difficile, infatti è stato arrestato quando era molto giovane per spaccio, ma poi si è riscattato alla grande e ha studiato per diventare veterinario. Oggi, però, è un imprenditore nel settore del wellness.