Brutte notizie al Grande Fratello per un concorrente, che rischia di essere cacciato a causa di una bestemmia. Non si sta facendo altro che parlare di questo nelle ultime ore nella Casa e anche fuori, infatti il pubblico sta cercando di comprendere cosa potrebbe succedere. Inoltre, proprio nella serata di lunedì 25 settembre è prevista una nuova puntata in diretta con Alfonso Signorini, quindi potrebbero essere presi dei provvedimenti.

Situazione sempre più tesa al Grande Fratello, anche perché ci sarà sicuramente un’attenta valutazione dell’eventuale fatto commesso dal concorrente, accusato di aver detto una bestemmia. La cosa più significativa è che gli altri inquilini pare siano certi di questo comportamento irregolare del compagno di avventura, dunque la sua uscita dalla trasmissione di Canale 5 apparirebbe sempre più imminente.

Leggi anche: “Ha bestemmiato, lo abbiamo sentito tutti”. GF 2023, chiesta la squalifica per il concorrente top





Grande Fratello, concorrente cacciato? Avrebbe detto una bestemmia

Il Grande Fratello potrebbe perdere il suo primo protagonista, ma non per decisione del pubblico. Questo concorrente, se davvero dovesse essere stato artefice di una bestemmia, non potrà fare altro che salutare tutti e ritornare a casa. Ma i telespettatori stanno criticando anche gli atteggiamenti degli altri gieffini, i quali si starebbero accanendo contro di lui, confermando la scorrettezza del giovane. Ma andiamo a vedere insieme cosa hanno raccontato alcuni utenti.

Ad essere messo nel mirino è stato Vittorio Menozzi, che potrebbe subire la squalifica se avesse davvero bestemmiato nel reality show. Alcuni utenti hanno scritto: “Questi addirittura hanno chiesto al confessionale i follower di Vittorio su Instagram. Mi sto pisc*** sotto, qui si stanno raggiungendo livelli preoccupanti”, “Fa schifo il loro comportamento. Un continuo accanimento contro un ragazzo che non ha fatto nulla. Vittorio, ti capiamo noi e ti salverai con percentuali bulgare, promesso”.

Fa schifo il comportamento di questi cessi. Un continuo accanimento contro un ragazzo che non ha fatto nulla e che ci sta provando in tutti i modi a farsi capire..Vittorio ti capiamo noi e ti salverai con percentuali bulgare promesso. E per tutti i bulletti: #grandefratello #gf pic.twitter.com/6VDrrRaWKO — ASupporter (@AsupporterA) September 24, 2023

Menozzi, classe 2000, è laureato in Management Ingeenering ed è un modello, visto che ha fatto delle sfilate con Armani, Dsquared e Dolce & Gabbana. Potrebbe lasciare anzitempo l’esperienza tv, la prima della sua vita, ma tutto sarà più chiaro nelle prossime ore.