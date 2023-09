GF 2023, polemiche a non finire dopo l’ultimo video che circola in rete e mette sotto accusa un concorrente top del programma: secondo alcuni avrebbe bestemmiato. L’ultima settima è stata caratterizzata da tanti colpi di scena e ascolti non proprio soddisfacenti. Tra i momenti più significativi la presa di posizione di Cesara Buonamici nei confronti di Beatrice Luzzi durante la puntata di giovedì. Tutto è successo quando Signorini ha chiesto chi fosse la persona più ipocrita della casa e il risultato è stato netto.

Tanto che il conduttore ha chiesto conto proprio a Beatrice che così ha risposto: “Sono un terzo degli inquilini, sono state sette persone, non me lo aspettavo, da Giselda, da Alex”. Sulla polemica è intervenuta anche Cesara Buonamici che se da una parte la difende, convinta che il gruppo si sia in qualche modo coalizzato contro di lei, dall’altra punge Beatrice.





Grande Fratello 2023, Giuseppe Garibaldi ha bestemmiato?

L’opinionista è infatti convinta che l’attrice sia una persona che socializzi poco, che dovrebbe conciliarsi con il gruppo intero e non con singoli coinquilini. Polemiche erano partite. Niente in confronto a quelle del nuovo bestemmia gate (scorri in basso per il video). Dopo Claudio Roma nel mirino è finito Giuseppe Garibaldi. Parlando con alcuni suoi compagni di gioco, infatti, a molti è sembrato che avesse detto una grave imprecazione.

Ricorda Novella 2000 come: “Queste nuove linee guida imposte da Pier Silvio Berlusconi sono molto rigide rispetto al passato. Di conseguenza qualsiasi piccola infrazione che viene commessa può essere causa di squalifica o di un avvertimento e richiamo formale da parte della produzione”. Giuseppe Garibaldi è uno dei personaggi che più si sono fatti conoscere.

MI SONO SENTITA MOLTO OFFESA DA QUESTE PAROLE DI GARIBALDI SPERO CHE IL GF PRENDA PROVVEDIMENTI SERI ! 😡🤢 #grandefratello #gf pic.twitter.com/k2U5qp40TG — friccicarella 🌷 (@bluel1ghts_) September 24, 2023

Giuseppe Garibaldi è considerato dalla produzione un nip, ovvero un non famoso, tuttavia i telespettatori lo hanno già visto in tv, qualche volta. Quella del Grande Fratello 2023 non è la sua prima esperienza televisiva. Da quello che racconta lui stesso sui Instagram, ha partecipato a “Tipi da crociera”, una sketch comedy girata interamente a bordo della nave MSC Bellissima, con Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello nel cast, andata in onda su Italia1.