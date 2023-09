Tragedia in casa, un uomo di 59 anni perde la vita improvvisamente. La vittima era intento a svolgere alcune attività di manutenzione casalinga, quando ha subito l’attacco dello sciame di vespe. Purtroppo nel giro di poco tempo, l’uomo si è ritrovato ricoperto di punture. La testimonianza sulla dinamica dei fatti è stata fornita dalla famiglia stessa, rimasta incredula davanti alla conferma del decesso. “Abbiamo fatto tutto il possibile”, ha detto la figlia con un fil di voce.

Mike Alford assalito da uno sciame di vespe. Purtroppo per il 59enne non c’è stato più nulla da fare. Stando alle prime ricostruzioni sui fatti, l’uomo stava sistemando la veranda di casa quando, spostando del terriccio, sarebbe stato assalito dagli insetti. Il corpo di Mike ne è uscito totalmente pieno di punture: l’uomo ha perso i sensi poco dopo l’attacco.

“Mike stava spostando un vecchio sacco di terriccio quando le vespe nascoste all’interno del sacco si sono messe sulla difensiva”, è stato il racconto della famiglia incredula, raggiunta dai giornalisti del MailOnline. Poco dopo aver lanciato l’allarme, Mike è stato trasportato in ospedale presso il pronto soccorso dell’Harlan ARH Hospital. Poi il decesso e il pianto disperato dei suoi affetti più cari. L’uomo lascia la moglie di 41 anni, tre figli e 11 nipoti.

La vicenda ha colpito l’opinione pubblia degli Stati Uniti, in particolar modo quella dei residenti in Kentucky. Proprio nelle aree del Paese, attestano i dati raccolti dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, i decessi sarebbero giunti a un totale di 788, registrati tra il 2011 e il 2022 negli Stati Uniti proprio a causa della puntura di calabroni, vespe e api. “L’ufficio del coroner della contea di Harlan sta indagando sulla morte”, ha detto il vice coroner John W. Jones.

Al momento, come si apprende su The Guardian, gli investigatori hanno stabilito che la causa della morte è stata un’insufficienza respiratoria causata dalle punture di api, ha riferito l’emittente locale WBIR. Mike era un ex direttore di una stazione di servizio, sempre vissuto presso la contea di Harlan. Un grande amore per la famiglia, e la passione viva per i mezzi a quattro ruote, il collezionismo di coltelli e il viaggio.