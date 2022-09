Una delle attività preferite dagli influencer asiatici è quella di riprendersi mentre mangiano. In milioni li guardano e i video diventano virali. Tuttavia questo fenomeno che si chiama Mukbang sta prendendo una piega pericolosa. Dopo la storia della blogger cinese Tizi che ha postato un video mentre fa a pezzi e cucina uno squalo bianco, a finire sotto i riflettori ora è un ragazzo che mangia un insetto vivo potenzialmente letale: si tratta di Wang Can, cinese anche lui, balzato agli onori delle cronache per aver divorato una vespa mentre ancora sbatteva le ali.

“Anche se ho un po’ paura, la mangerò comunque”, dice l’influencer nel video choc postato sul social cinese Douyin, dove il giovane ha un seguito di 560mila follower. Alla fine lo ha fatto davvero e si è ripreso mentre tiene l’insetto con le bacchette e se lo infila in bocca. Sente subito dolore, urla e in poco tempo il suo viso si gonfia e si deforma. L’influencer mostra il volto detrurpato.





Influencer mangia una vespa e si riprende: viso gonfio e deformato

E si riprende anche mentre beve il “rimedio” per la puntura. Si chiama congee ed è un particolare porridge di riso. “Pericoloso, non imitare”, scrive a caratteri cubitali l’influencer Wang Can nel post che accompagna il video in cui si presenta come “l’influencer che mangia vespe e si è ritrovato con le labbra a forma di salsiccia”. Dopo la segnalazione di qualche utente scosso dal contenuto, il video è stato rimosso da Douyin, ma è riapparso su TikTok, attirando una marea di critiche.

In moltissimi hanno sottolineato il rischio concreto che qualcuno possa imitare Wang Can. In più gli hanno chiesto di pentirsi per il gesto fatto e per averlo raccontato. L’influencer ha risposto con altri due video, sempre su Douyin (ma usando un profilo secondario a causa della sospensione dell’account): prima ha voluto rassicurare i follower mostrandosi con il viso meno gonfio mentre continua a mangiare riso.

Poi ha condiviso una sorta di ammissione di colpa. “In primo luogo — dice nel video riparatore — voglio ringraziare chi mi ha supportato. Ora userò questo canale per darvi alcuni aggiornamenti e postare video positivi, di qualità, per tutti. Non ammetterò la sconfitta, non cadrò. A me, Wang Can, non manca il coraggio di ricominciare”. Intanto la storia dell’influencer che mangia la vespa è stata raccontata inizialmente dal South China Morning Post e in poco tempo ha fatto il giro del mondo.

