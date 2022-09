“È una strage”. Bus pieno di studenti precipita nella scarpata: decine di morti e feriti

Undici morti e ventinove feriti di cui quattordici in gravi condizioni, è questo il bilancio del terribile incidente che si è verificato ieri. Non è ancora chiara la ragione dell’incidente ma, a quanto si apprende, un autobus è precipitato in una gola profonda quasi 250 metri. La tragedia nell’area di di Sawjian di Mandi Tehsil nel distretto di Poonch in India. Fonti ufficiali hanno affermato che il tragico incidente è avvenuto intorno alle 8:35, quando lo sfortunato mini-bus (Canter) con la targa n. JK12-1419 era in viaggio per Poonch da Gali Maidan.



Quando il veicolo ha raggiunto vicino a Brari Nallah, appena 2 km dal villaggio di confine di Sawjian, l’autista ha perso il controllo del veicolo a una curva stretta ed è rotolato giù nel Nallah. Immediatamente dopo l’incidente, è stata avviata un’operazione di salvataggio congiunta di esercito, polizia e abitanti dei villaggi locali.





India, autobus precipita nella scarpata: 11 morti e 29 feriti. Proteste in piazza



Il presidente Droupadi Murmu, il primo ministro Narendra Modi, il tenente governatore J&K, Manoj Sinha, l’ex ministro dell’Unione Ghulam Nabi Azad e molti altri alti dirigenti hanno espresso dolore per la perdita di vite umane nel tragico incidente stradale a Poonch. Il tenente governatore Manoj Sinha, che era già a Poonch, ha immediatamente raggiunto l’ospedale distrettuale. (Leggi anche Strage nella notte, morti 4 ragazzi: avevano tutti tra i 18 e 19 anni)



Insieme al commissario di divisione Jammu Ramesh Kumar e altri e ha chiesto informazioni sulla salute dei feriti e ha diretto il personale medico lì per fornire ogni possibile assistenza alle vittime. Il Luogotenente Governatore del Kashmir, Manoj Sinha, ha annunciato con un tweet che il governo avrebbe destinato un risarcimento di 500mila rupie (6286,56 euro) alle famiglie colpite dalla tragedia.



Nel frattempo, un gruppo di persone ha organizzato una protesta contro l’amministrazione distrettuale per la mancata verifica dei frequenti incidenti stradali e per l’installazione di un centro traumatologico ben attrezzato. Sempre nella regione montuosa del Kashmir, circa un mese fa, un altro autobus (destinato al trasporto militare), è precipitato nella gola di un fiume nel distretto di Anantnag: 7 morti e 32 feriti.

