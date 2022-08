Incidente choc in autostrada, decine di feriti e un morto. Vigili del fuoco e 118 sul posto

Incidente sull’A1 al Km 282 corsia Nord subito dopo l’uscita di Scandicci, per un incidente stradale. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest di Calenzano, sono intervenuti alle 1.30 per un tamponamento, che ha coinvolto due pullman da granturismo che sono stati tamponati da un mezzo pesante. A bordo degli autobus su cui viaggiano diverse persone immigrate accolte presso il centro di accoglienza di Lampedusa e in trasferimento verso altri centri, sono rimasti feriti nell’incidente.



Circa 15 persone che sono state soccorse e trasportate in ospedale dal personale sanitario intervenuto con diversi automezzi. Per il conducente del mezzo pesante, il medico del 118 ha purtroppo constatato il decesso. A causa dei tanti detriti che per l’impatto si sono dispersi sulla carreggiata, diverse auto in arrivo sono rimaste danneggiate in modo grave, con rottura dei serbatoi di carburante e di pneumatici.





Incidente sulla A1 a Scandicci, 15 feriti e 1 morto



Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118, polstrada e personale della Società Autostrade. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario anche per garantire la sicurezza dell’area a causa dei materiali combustibili sulla carreggiata, che è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Poi è stata riaperta. I 15 feriti sono stati portati nei pronto soccorso degli ospedali di Firenze. (Leggi anche Strage nella notte, morti 4 ragazzi: avevano tutti tra i 18 e 19 anni)



Lo scorso 2 agosto in un incidente sulla tangenziale sud, direzione nord Milano-Aosta, allo svincolo di Stupinigi, a Nichelino era morto un camionista. Secondo una prima ricostruzione il mezzo che trasportava un carico di frutta avrebbe urtato contro il guardrail centrale per poi ribaltarsi. La vittima è un 48enne di origine rumena, Florian Stanciut.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli ausiliari dell’Ativa, che avevano chiuso in entrambi i sensi la strada. Una colonna di fumo nero è visibile a distanza. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi per l’uomo non c’era stato nulla da fare. Lavorava per una ditta di trasporti italiana.



Caffeina by Adnkronos



www.adnkronos.it

Inferno sulla tangenziale, il mezzo prende fuoco: una vittima e traffico in tilt