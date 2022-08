Inferno sulla tangenziale, il mezzo prende fuoco: una vittima e traffico in tilt

Gravissimo incidente a Torino nel pomeriggio di ieri. Per causa ancora da accertare un tir si è ribaltato incendiandosi. Nel rogo è morto il conducente. La tragedia sulla tangenziale sud, direzione nord Milano-Aosta, allo svincolo di Stupinigi, a Nichelino. Seconda una prima ricostruzione il mezzo che trasportava un carico di frutta avrebbe urtato contro il guardrail centrale per poi ribaltarsi. La vittima è un 48enne di origine rumena, Florian Stanciut. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli ausiliari dell’Ativa, che hanno chiuso in entrambi i sensi la strada. Una colonna di fumo nero è visibile a distanza.



Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Lavorava per una ditta di trasporti italiana. Quello di ieri sulla tangenziale è solo l’ultimo in ordine di tempo. Nella notte tra sabato e domenica due diversi incidenti a Roma avevano causato la morte di tre persone. Il primo sinistro si è verificato sul grande raccordo anulare nei pressi dell’uscita 26 Pontina-Colombo-Eur intorno alle 3 di notte.





Gravissimo incidente a Torino, l’ultimo di una triste serie



Una Bmw si è schiantata violentemente contro le barriere di sicurezza. L’impatto è stato tremendo e due persone sono morte sul colpo. Tre uomini, invece, sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dal 118. Durante le operazioni di soccorso il GRA è rimasto chiuso al traffico. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L’Altro incidente è avvenuto un’ora più tardi, verso le quattro. (Leggi anche “Salvi per miracolo”. Tragedia della Marmolada, il racconto di una guida)



Un’automobile è andata a sbattere contro un albero sulla Laurentina, all’altezza del numero civico 508. Purtroppo anche in questo caso l’impatto è risultato fatale: a perdere la vita è stato un uomo di 26 anni. I tre che viaggiavano con lui sono stati trasportati in ospedale in condizioni gravi. Nella giornata di venerdì 29 luglio, inoltre, un giovane di 20 anni, Alessio Massa, è deceduto a seguito di un incidente sulla via Cassia. Il ragazzo era residente a Tomba di Nerone, poco distante dal luogo del sinistro.



Tutto è avvenuto intorno alle 16 e 45 quando, sul suo scooter Honda Sh 125, si è scontrato con una Nissan Juke guidata da un 26enne che procedeva in senso opposto. L’impatto è avvenuto all’altezza di via Oriolo Romano.

Tragedia in vacanza, Alberto muore a 19 anni. Stava rientrando coi suoi amici