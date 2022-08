Tragedia sulla strada. A perdere la vita, quattro giovani. L’incidente è avvenuto a Godega di Sant’Urbano nel cuore della notte. Le vittime tra i 18 e 19 anni. Come riportato da Il Gazzettino, pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva.

Incidente mortale nel Trevigiano, quattro giovani vite stroncate sull’asfalto. I giovani, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, avevano trascorso la serata insieme e viaggiavano a bordo della macchina, una Volkswagen Polo.





Incidente mortale nel Trevigiano. Quattro giovani vite stroncate sull’asfalto

Le vittime, tutti maschi residenti nella zona tra Cordignano ed Orsago, sono: D.D.R., classe 2004, M.D.R., classe 2003 (19 anni a novembre), X.K., classe 2003, origine albanese, D.O., classe 2003. La tragedia sarebbe avvenuta intorno alle 2.10 sulla strada in via Cordignano. A lanciare l’allarme i residenti.

Stando a una prima ricorstruzione, pare che il conducente abbia perso il controllo dell’auto dopo aver sbandato all’altezza di una curva. Un impatto devastante e per i 4 amici nessuna speranza. Le condizioni delle giovani vittime sono apparse da subito molto gravi e nonostante il pronto intervento dei soccorsi, ogni tentativo si è rivelato vano.

Sul posto sono interventuti i soccorsi del 118, la squadra dei vigili del fuoco ne hanno estratto i corpi ormai privi di vita, e la polizia stradale che ha proseguito nei rilievi. Resta ancora da compredere l’esatta dinamica dell’incidente che ha strappato via per sempre le giovani vite dei 4 amici.

