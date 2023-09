Attimi di tensione a Domenica In, il programma di Mara venier in onda su Rai 1. Quello che di solito è un salotto composto, si è trasformato in un momento trash davvero sopra le righe. Protagonista della vicenda, l’ex politica Alessandra Mussolini. Si parlava del caso Gina Lollobrigida e presente in studio, proprio da Zia Mara, Andrea Piazzolla. L’uomo, proprio in questi ultimi giorni, è stato accusato di di circonvenzione di incapace da un pubblico ministero.

L’ex assistente della famosa e amata attrice italiana, famosa in tutto il mondo, però è stato anche attaccato in studio proprio dalla Mussolini. Piazzolla era da Mara venier accompagnato da Adriano Aragozzini, Morena Zapparoli, Alessandra Mussolini, Salvo Sottile e, in collegamento da Milano, Tiziana Rocca. Mentre tutti in studio davano ragione all’ex factotum, Salvo Sottile e Alessandra Mussolini hanno picchiato duro contro di lui. Prima Aragozzini contro Salvo Sottile.

Attimi di tensione a Domenica In

Poi il vero show però lo fa Alessandra Mussolini. Si parlava di un compleanno di Gina Lollobrigida in cui Piazzolla le regalò un leone: “Ricordo di un compleanno meraviglioso, c’era un circo, tu Andrea gli avevi regalato un leoncino“. A questo punto l’opinionista dice: “Leoncino, Mara, ma coi soldi di chi?”. Mara Venier allora dice: “Dove c’è gusto non c’è perdenza dicono a Napoli”.

E ancora: “Se li è guadagnati i soldi e ognuno è libero di fare ciò che vuole a qualsiasi età coi propri soldi. Una donna li può spendere come vuole. Io, a 90 anni, secondo te, se trovo uno caruccio che mi fa stare bene lo sto a guardà?”. La Mussolini allora sbotta: “Se a 90 anni vuoi dare a uno 10, 20 30 milioni di euro, fai pure”. A questo punto interviene Morena Zapparolli che la interrompe e la Mussolini sbrocca: “Ma come ca**o ti chiami?”.

“mi so’ portata il computer in camerino io eh”

“ma dai”

“se”



lei lavorando per noi 24/7 #DomenicaIn pic.twitter.com/eUT80I9Qc4 — marzia (@marpos_) September 24, 2023

“Ao Morena, ecco, ma non se ne può più. Se c’è una persona fragile e anziana, e un’altra esterna si infila nella famiglia e gli erode il patrimonio, questo è reato perché sta abusando di quella persona”, dice Alessandra Mussolini sedendosi sul pubblico. E in tanti hanno notato che sembrava proprio una puntata di Domenica Live.

