Gabriela Chieffo la confessione choc: “Ho perso 45 kg”. L’ex volto di Temptation Island si confessa a Verissimo di fronte a una Silvia Toffanin più emozionata del solito. La donna era accompagnata dal suo compagno Giuseppe Ferrara, con il quale ha dato spettacolo durante le varie puntata del programma che li ha resi celebri. I due infatti si stanno per sposare adesso, ma durante Temptation Island le cose sono andate piuttosto male.

Come si sa infatti, la proposta di matrimonio è avvenuta durante una puntata di Uomini e Donne, programma targato sempre Maria De Filippi. Ma anche se adesso va tutto bene, la donna racconta che nei mesi scorsi ha passato un periodo davvero terribile. Gabriela Chieffo è quindi tornata a parlare del tradimento del fidanzato avvenuto tempo fa, precisamente lo scorso gennaio. Grazie a Temptation Island i due hanno ricominciato a frequentarsi ma le cose prima erano un disastro.





La donna racconta a Silvia Toffanin: “Giuseppe è cambiato. Prima, ad esempio, quando andava a giocare a calcio gli chiedevo se ci fossero ragazze e lui negava. Adesso è lui stesso a dirmelo, non ci sono più bugie. Stiamo insieme da 8 anni, io ne aveva 12 e lui 16 quando ci siamo innamorati. È stato il primo in tutto per me”.

E ancora Gabriela Chieffo: “A gennaio 2023 ho scoperto che mi aveva tradita. Dentro di me lo sapevo già ma lui non aveva mai avuto il coraggio di dirmelo. Ho provato a passarci sopra perché non riuscivo a lasciarlo, così ci siamo iscritti a Temptation Island”. Poi racconta: “Da gennaio ho avuto un crollo, ho perso 45 chili, sono stata malissimo”.

Dice Gabriela Chieffo: “Quando finalmente mi ha raccontato la verità, sono riuscita a mettere un punto”. Riguardo la data delle nozze non si sa ancora: “Siamo già andati in chiesa. Volevamo fissare la data ma i calendari non erano ancora disponibili. Tra un anno e mezzo, al massimo due, ci sposeremo. Stiamo insieme da 8 anni. Sono per il matrimonio e i figli da giovani. Adesso sono contentissima”.

