Verissimo, l’emozione non si trattiene. Il salotto televisivo di Silvia Toffanin non smette mai di sorprendere il proprio pubblico. Grandi ospiti e tante storie di vita che spesso la notorietà fa passare in secondo piano. La conduttrice permette ai vip di raccontarsi con genuinità e coraggio nel corso delle interviste condotte davanti alle telecamere da una magistrale timoniera. E nel corso dell’ultima messa in onda del programma, il pubblico italiano ha avuto modo di cogliere dentro lo sguardo emozionato di Silvia Toffanin tutta l’emozione trasmessa da una grande ospite.

Silvia Toffanin scoppia in lacrime davanti alle telecamere di Verissimo. La conduttrice del programma mette sempre un grande cuore nel corso della messa in onda e questo può passare anche dalla viva emozione che il racconto degli ospiti è in grado di trasmettere a chi ascolta. In studio, questa volta, Annalisa Minetti, che come molti altri vip passati dal salotto televisivo di Verissimo, ha deciso di raccontarsi in modo del tutto esclusivo.

Silvia Toffanin scoppia in lacrime davanti alle telecamere di Verissimo. Il racconto di Annalisa Minetti

La celebre cantante ha annunciato alcuni mesi fa di aver perso del tutto la vista. Purtroppo non è più in grado di vedere nulla, mentre in precedenza aveva almeno l’opportunità di riuscire a osservare qualcosa. La cantante, dunque, ha dovuto prendere coscienza di una nuova situazione, che da subito l’ha messa di fronte a un nuovo modo di affrontare le situazioni della vita: “Adesso non percepisco nemmeno più la luce o le ombre, non vedo proprio più nulla. Sono una persona positiva e concreta”, sottolineato Annalisa.

E ancora: “Anche se soffro molto. Sto dimenticando come sono l’alba e il tramonto. Lo stavo spiegando l’altro giorno a mia figlia. Le dicevo ‘raccontamelo, perché non me lo ricordo e non ho più memoria’. Però una cosa che prima facevo, è che nei sogni riuscivo a vedere. E nei sogni rivedevo le facce di mia mamma, mio papà, mio fratello, dei miei amici. Le cose che avevo visto da ragazzina le rivedevo in sogno“. E a proposito dei figli Annalisa ha affermato: “Non riesco invece a vedere i volti dei miei figli, non riesco nemmeno ad immaginarmeli”. Silvia Toffanin, nel corso della lunga intervista non è più riuscita a trattenere le lacrime.

Che donna incredibile Annalisa Minetti ! Non oso inmaginare il dolore che prova nel non poter vedere i suoi figli … 💔😭 #Verissimo — 𝕁𝕠𝕧𝕚𝕖 ❣ ♡🦂♏🤍🖤 (@JoIloveJu) September 23, 2023

“E mi dico che forse non li vedo in sogno perché forse un giorno li vedrò davvero. Forse non li devo vedere perché quello è il mio dolore più grande. Tutti mi dicono ‘che belli che sono’ e non ci puoi non soffrire. Perché in realtà non li puoi nemmeno immaginare. Io li tocco e li accarezzo, ma non è la stessa cosa. E se devo dirti che questa cosa l’ho superata, no, non posso farlo. Non riesco proprio a superarla. Però ci sono i baci e gli abbracci. Ci sono in un altro modo, ma è un grande dolore davvero. Quando ti dicono ‘guarda ha degli occhi bellissimi’ e io ce la metto tutta e non ce la faccio. Però non ho alternative ed è inutile adesso che io pianga. Diciamo che questo adesso è un mio sfogo”.