Annalisa Minetti recentemente ha raccontato di essere diventata del tutto cieca e ora ha rivelato la scoperta sui suoi due figli, che hanno fatto degli esami specifici per capire cosa potrebbe succedere loro. La cantante ha deciso di parlarle col giornalista Rolando Repossi del settimanale Di Più e ovviamente non poteva non soffermarsi anche sulla sua vita, riferendo quale sia il suo attuale stato d’animo dopo che ha perso definitivamente la vista.

Lo scorso mese di giugno Annalisa Minetti aveva annunciato così la notizia relativa al fatto che fosse diventata cieca, prima di svelare la scoperta sui figli: “Un po’ rosico che non posso più vedermi. Sono come mi sento: oggi in tuta e quando vado in tv vestita da gnocca. Ora non vedo più, nero totale. L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente sto peggiorando, ma neanche me ne accorgo a questo punto”.

Annalisa Minetti cieca, la scoperta sui figli: “Cosa abbiamo saputo”

Annalisa Minetti, ora cieca al 100%, oltre a soffermarsi sulla scoperta sui figli Fabio ed Eléna, ha rivelato a Di Più: “La mia vista è peggiorata definitivamente in occasione di un’operazione all’addome dovuta ad un’ernia che andava asportata. Finire nel buio sarebbe stata solo una questione di tempo“. Ma ha potuto un bellissimo sospiro di sollievo, quando i medici le hanno dato una comunicazione molto importante sugli amori della sua vita.

Dopo tre anni di esami medici, Annalisa Minetti ha potuto esultare per una bella notizia sui figli: “Per fortuna i loro geni non sono malati come i miei. Fabio è stato il primo del quale ho avuto i risultati. Quelli di Eléna li ho avuti invece solo tre settimane fa. Se i risultati non fossero stati positivi, i miei figli avrebbero avuto comunque una vita piena di soddisfazioni, proprio come la sto avendo io”. Quindi, lei non si è mai abbattuta e continua a vivere pienamente.

Il figlio Fabio è nato il 3 gennaio del 2008 dalla relazione con Gennaro Esposito, calciatore. Il 29 marzo del 2018 è venuta alla luce la secondogenita Eléna, concepita con Michele Panzarino, diventato suo marito nel 2016.