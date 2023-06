Nelle ultime ore Annalisa Minetti ha fatto un annuncio drammatico relativo alla sua vista, che sta sicuramente facendo rattristare i suoi numerosi fan. Purtroppo non è più in grado di vedere nulla, mentre in precedenza aveva almeno l’opportunità di riuscire ad osservare qualcosa. La situazione è peggiorata e ora ha dovuto prendere coscienza di una nuova situazione, che indubbiamente la metterà di fronte ad una nuova vita, certamente non semplice.

Annalisa Minetti si è soffermata su questo annuncio sulla perdita della sua vista nel corso di una intervista a La Verità, anche se ha fatto pure un bilancio della sua vita lavorativa: “Spesi la mia parola con tante associazioni nel sociale. Ero convinta che il quinto posto in lista fosse sicuro, non avevo capito che stavo solo aiutando chi era stato messo prima di me. Sono stata uno strumento per altri e mi è dispiaciuto tanto che tutte le persone con cui ho parlato siano poi state abbandonate a se stesse, usate anche loro”.

Annalisa Minetti, l’annuncio sulla sua vista: “Ormai è tutto nero”

Inoltre, Annalisa Minetti non si è concentrata solo su quel triste annuncio sul fatto che ormai sia cieca al 100%. Infatti, si è rivolta in qualche modo anche allo showman Fiorello, dato che lei ha cominciato ad esibirsi grazie al suo karaoke: “Questa cosa non la cita mai nessuno, ma io ne vado molto fiera. Chissà se Fiorello se lo ricorda”. E in seguito ha commosso tutti con le sue dichiarazioni a La Verità.

La cantautrice ha quindi svelato di non vedere più neanche le ombre: “Un po’ rosico che non posso più vedermi. Sono come mi sento: oggi in tuta e quando vado in tv vestita da gnocca. Ora non vedo più, nero totale. L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente sto peggiorando, ma neanche me ne accorgo a questo punto. Mio padre mi ha sempre detto: ‘Sarai tu la luce’. Faccio quel che posso”. E quindi non ha alcuna possibilità di migliorare, con la vista che ormai non potrà più tornare indietro.

Nata nel 1976, Minetti è anche una modella e atleta paralimpica. Lei ha partecipato anche ad alcuni talent show come Music Farm, Tale e quale show e Ora o mai più. Scoprì di avere la retinite pigmentosa e la degenerazione maculare a 18 anni e a 21 non riusciva già a vedere.