Il mondo del cinema è sotto choc per un’attrice straordinaria, che ormai è in procinto di dire addio alla recitazione per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. C’è infatti una seria problematica che la attanaglia da anni e che non le permette di lavorare come vorrebbe. E ora starebbe pensando seriamente di chiudere per sempre la sua eccezionale carriera professionale. Ci riferiamo a Judi Dench, che ha problemi alla vista troppo gravi. E che non hanno purtroppo una cura che possa essere definitiva.

Un altro momento difficilissimo per gli amanti del grande schermo. Infatti, oltre a questo annuncio di Judi Dench che si è soffermata su questi problemi alla vista ormai irrisolvibili, nelle scorse ore anche la famiglia di Bruce Willis ha confermato che la situazione legata all’attore è molto seria: “Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia di Bruce, nella primavera del 2022, le condizioni di Bruce sono progredite e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale (nota come FTD)”.

Judi Dench, gravi problemi alla vista: va verso il ritiro dalle scene

Nelle ultime ore è stata la stessa Judi Dench a svelare il peggioramento dei suoi problemi alla vista. Quindi, l’attrice che oggi ha 88 anni sarebbe ormai prossima al passo di addio nei confronti del cinema. Queste le sue parole a The Graham Norton Show, un programma tv: “Ho quasi perso la vista del tutto per una malattia, la degenerazione maculare di cui soffro da alcuni anni. Ora è diventato impossibile per me memorizzare le battute, anche perché ho una memoria fotografica”, ha esordito la donna.

Poi l’attrice 88enne ha aggiunto: “Quindi ho bisogno di trovare una macchina che non solo mi legga le battute, ma mi indichi anche la loro posizione sul foglio. Di solito per me era molto facile imparare le battute e ricordarle, potrei recitare La Dodicesima Notte per intero anche ora”. Ma ora la grave malattia che l’ha colpita anni fa le sta causando difficoltà sempre maggiori e immaginare che possa continuare a lavorare in queste condizioni appare impossibile. Quindi, a breve potrebbe annunciare il definitivo addio dal grande schermo.

Dench è considerata una delle attrici più importanti del cinema e del teatro in Inghilterra. Indimenticabile il suo ruolo di M nel film di James Bond. Nel 1999 ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista in Shakespeare in Love. Ha ricevuto altre candidature, otto, grazie a pellicole di successo mondiale come Diario di uno scandalo, Belfast e Chocolat per citarne alcune.