Non sono confortanti le notizie che arrivano su Bruce Willis. Solo qualche mese fa, l’attore ha fatto sapere che si stava ritirando dalle scene per un problema di afasia. Per chi non lo sapesse si tratta di una malattia che dava dei problemi cognitivi molto importanti e che avrebbe avuto bisogno di una pausa dal set. Ora però, a un anno circa da allora, le cose non sono migliorate, anzi. A parlarne ancora è la famiglia dell’attore che tramite un comunicato del 16 febbraio 2023, svela la diagnosi definitiva: demenza frontotemporale.

La moglie Emma Heming Willis, l’ex moglie Demi Moore e le sue figlie (Mabel ed Evelyn avute dalla prima moglie, Rumer, Scout e Tallulah dalla Moore), hanno parlato col cuore in mano di questo grave problema di Bruce Willis: “La nostra famiglia vuole iniziare esprimendo la nostra più profonda gratitudine per l’incredibile effusione di amore, sostegno e meravigliose storie che abbiamo ricevuto tutti noi da quando abbiamo condiviso la diagnosi originale di Bruce”.

Bruce Willis: la terribile notizia sulla sua salute

Poi scrivono: “Proprio in questo spirito, volevamo offrirvi un aggiornamento sul nostro amato marito, padre e amico, poiché ora abbiamo una conoscenza più profonda di ciò che sta vivendo. Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia di Bruce, nella primavera del 2022, le condizioni di Bruce sono progredite e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale (nota come FTD)”.

E ancora: “Per le persone sotto i 60 anni, la FTD è la forma più comune di demenza e poiché ottenere la diagnosi può richiedere anni, la FTD è probabilmente molto più diffusa di quanto sappiamo. Oggi non ci sono cure per questa malattia, ma è una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire”.

La famiglia ha quindi chiedo di aiutarli nel sostegno alla ricerca, poi hanno concluso: “Bruce ha sempre amato la vita e ha aiutato tutti quelli che conosce a fare lo stesso. Ha significato tantissimo per lui vedere quel senso di cura e attenzione tornare verso di lui e tutti noi. Siamo stati commossi dall’amore che avete condiviso per il nostro caro marito, padre e amico in questo momento difficile. La vostra continua compassione, comprensione e rispetto ci consentiranno di aiutare Bruce a vivere una vita più piena possibile”.

