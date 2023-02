Lutto nel mondo del cinema, è morta Raquel Welch, la famosa e amatissima attrice americana. La donna era considerata uno dei maggiori sex symbol del cinema anni ’60 e ’70. Raquel aveva 82 anni e se n’è andata il 15 febbraio dopo una breve malattia. La notizia è stata divulgata dal sito “TMZ”, che cita una fonte vicina alla famiglia. La Welch era nata a Chicago il 5 settembre del 1940 ed è stato uno dei rari casi in cui la bellezza superava ogni cosa e che grazie ad essa e a una grande intelligenza, l’ha portata in alto.

Oltre ad essere un’icona sexy Raquel negli anni a venire si è fatta anche apprezzare in ruoli più impegnati, tanto da guadagnarsi due nomination ai Golden Globe. Il premio è poi arrivato nel 1975 come migliore attrice ne I tre moschettieri. Non solo: nel 1995 stata eletta dalla rivista Empire una delle “100 star più sexy nella storia del cinema”.

Lutto nel mondo del cinema, è morta Raquel Welch

E ancora: è classificata al terzo posto nelle “100 star più sexy del 20° secolo” per Playboy. “Ero contenta di aver sfondato e di poter avere avuto una carriera, ma allo stesso tempo non mi vedevo così” aveva scritto nel suo memoir ‘Raquel: Beyond the Cleavage’ (oltre la scollatura) a proposito del ruolo in Un Milione di Anni Fa. “Non ero nella posizione di dire: ‘No grazie, preferirei fare Shakespeare”.

Tra l’altro la carriera di attrice della Welch ha avuto persino un capitolo italiano con la commedia “Spara forte, più forte… non capisco!” del 1966 di Eduardo De Filippo girato tra Napoli e Cinecitta’ da Joe Levine. “Raquel si e’ rivelata molto brava, specialmente nella commedia”, aveva detto Marcello Mastroianni, la sua co-star: “E la commedia e’ molto più difficile del dramma”. Dello stesso anno, ‘Le Fate’, nell’episodio diretto da Mauro Bolognini.

Anche questa splendida signora ci ha lasciato … addio a Raquel Welch!💔 pic.twitter.com/DA6AUFFTgf — Carlo Mura (@carloemme50) February 16, 2023

Le altre tre protagoniste degli short erano Capucine, Claudia Cardinale e Monica Vitti. La donna si è sposata 4 volte: il primo marito, James Welch, è quello da cui ha preso il cognome che le è rimasto per tutta la carriera. Ha avuto due figli, Tahnee e Damon Welch. La sua ultima orma nel cinema è datata 2017, con una parte nel film “How to be a Latin Lover” di Ken Marino. Addio!

