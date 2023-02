Terribile lutto per Sharon Stone, a 57 anni appena è morto il fratello Patrick. L’annuncio è arrivato sulla pagina social dell’attrice: “Rip, Rest in Peace”, ha scritto l’attrice statunitense su Instagram condividendo una foto con lui. A quanto si apprende Patrick è morto nella giornata di domenica in Pennsylvania per un attacco di cuore causato da una malattia cardiaca. “Come ogni famiglia, vi ringraziamo per il vostro amore e il vostro sostegno in questo momento di incommensurabile dolore e apprezziamo tutte le vostre condoglianze”, ha continuato l’attrice.



E ancora: “Abbiamo subito un’enorme perdita in questi ultimi due anni, come molti di voi, Vi ringrazio molto per l’amore e il sostegno che ci state dimostrando e vi chiediamo solo di continuare a essere gentili. Grazie”. Patrick era il padre di suo nipote e figlioccio River, morto per un’insufficienza d’organo nel 2021 all’età di soli undici mesi.

Sharon Stone, nuovo atroce lutto: una vita piena di dolori



All’epoca Sharon Stone aveva chiesto ai suoi fan di pregare per il piccolo. “Abbiamo bisogno di un miracolo”, aveva scritto sui social accompagnando il post con una foto del bambino. Un miracolo che purtroppo non c’era stato aprendo una ferita che difficilmente si chiuderà mai e che ha cambiato molte cose nella vita non solo della star ma anche in quella di tutta la famiglia.



Anche in quell’occasione la notizia era stata data da lei. La Stone aveva lasciato Venezia anticipando il rientro negli Usa proprio a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute del piccolo. Era stata la stessa attrice di “Basic Instict” a rivelare il dramma familiare su Instagram: “Il mio nipotino è stato trovato nella culla con un’insufficienza a livello di organi”.



Una vita ricca di successi quella della Stone ma anche di dolori. La scomparsa di River era già il culmine di una lunga guerra per la salute di diversi membri del clan. Durante il Covid, l’attrice ha raccontato di aver person la “nonna adottiva” Eileen Mitzman e la sua madrina. Mentre la mamma era stata colpita da due ictus pochi anni fa.