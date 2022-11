Terribile notizia annunciata da Sharon Stone. Ha un tumore e purtroppo lo ha scoperto, dopo essersi illusa a causa di una diagnosi che non era stata per niente corretta. Attraverso una storia Instagram l’attrice ha spiegato che tipo di malattia l’ha colpita e ha anche precisato che avrà bisogno di un bel po’ di tempo, prima che il peggio possa essere messo alle spalle. Una situazione davvero incredibile per lei, che oggi ha 64 anni, infatti ha denunciato pubblicamente l’errore di un medico che non le ha subito riscontrato la grave problematica di salute.

E Sharon Stone non è l’unica ad aver annunciato il tumore in queste ore. Lo ha fatto anche Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca di calcio, che ha comunicato di avere il cancro alla pelle: “Entrambi (in riferimento alla moglie Angelique Kerber n.d.r.) abbiamo storie molto personali, quando si tratta di malattie della pelle. Angelique ha un’iperpigmentazione indotta dal sole e, nel mio caso, un cancro della pelle sul viso, che ho dovuto operare tre volte”. Fanpage ha riferito che Neuer ha avuto per mesi una cicatrice sul viso e ha utilizzato una benda, inserita sotto l’occhio destro.

Sharon Stone ha un tumore fibroide: come sta ora

La grandissima Sharon Stone ha dunque un tumore e la preoccupazione dei fan è stata enorme, subito dopo aver letto quel suo messaggio allarmante. La super attrice di Hollywood ha svelato che c’è stato un errore iniziale, ma poi il secondo consulto medico ha dato l’esito più brutto: “Ho appena avuto un’altra diagnosi errata e subito una procedura medica sbagliata. Questa volta doppia epidurale. Con il peggioramento del dolore sono andata a chiedere un secondo parere”.

Poi Sharon Stone ha rivelato: “Ho un grosso fibroma che deve essere rimosso. Cercate un secondo parere, può salvarvi la vita. Ho bisogno di almeno 4-6 settimane per ristabilirmi del tutto, ma va tutto bene. Chiedete comunque un ulteriore parere medico se preoccupate per i cambiamenti nel loro corpo”. Tgcom24 ha ricordato inoltre che l’attrice americana ha avuto altri tumori benigni nel 2001, che sono stati tolti. Ed è anche stata involontaria protagonista di un intervento chirurgico per l’aumento del seno, senza la sua autorizzazione.

Sharon Stone è diventata una celebrità grazie innanzitutto ai film Allan Quatermain e le miniere di re Salomone, Action Jackson, Nico e Basic Instinct. Nella pellicola Casinò ha ottenuto il Golden Globe e la candidatura al Premio Oscar come miglior attrice. Nel 2004 ha vinto il Premio Emmy per la serie tv The Practice – Professione avvocati. Lei ha una malattia autoimmune l’endometriosi e non ha potuto avere figli naturali. Ma ne ha adottati 3.