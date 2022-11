Drammatico annuncio di Manuel Neuer, che ha un tumore. Nessuno avrebbe mai immaginato di sentire queste parole dal grandissimo calciatore, ma purtroppo è la durissima verità dei fatti. Dopo averci sicuramente pensato a lungo, il giovane ha voluto svelare tutti i dettagli ai suoi tantissimi fan. Lui è davvero molto amato nel mondo del calcio, infatti oltre ad incantare la Germania, è apprezzato in maniera oggettiva dal resto del pianeta. Non a caso lo reputano il miglior portiere in circolazione, degno erede dell’italiano Buffon.

Ma questa comunicazione di Manuel Neuer sul suo tumore ha lasciato tutti di stucco. Tutti sapevano del suo infortunio alla spalla, che lo sta tenendo lontano dai campi da gioco, ma mai nessuno aveva ipotizzato la presenza anche di un cancro nella sua vita. Nelle scorse ore, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, si è immortalato insieme a sua moglie e nello sponsorizzare alcuni prodotti importanti, ne ha approfittato per informare tutti della sua battaglia contro la malattia, che lo ha già costretto a tre interventi chirurgici.

Manuel Neuer ha un tumore alla pelle: “Operato tre volte”

Un annuncio davvero choc quello di Manuel Neuer, colpito da un tumore alla pelle per entrare più nello specifico della patologia. Queste le affermazioni a Sky Sport del portiere in forza al Bayern Monaco: “Entrambi (in riferimento alla moglie Angelique Kerber n.d.r.) abbiamo storie molto personali, quando si tratta di malattie della pelle. Angelique ha un’iperpigmentazione indotta dal sole e, nel mio caso, un cancro della pelle sul viso, che ho dovuto operare tre volte”. A breve tornerà a disposizione per l’agonismo, ma resta preoccupazione per la sua malattia.

Fanpage ha riferito che Neuer ha avuto per mesi una cicatrice sul viso e ha utilizzato una benda, inserita sotto l’occhio destro. E ora l’estremo difensore della compagine bavarese e della nazionale tedesca di calcio, con la quale sarà impegnata ai prossimi Mondiali in Qatar, ha voluto pubblicizzare alcuni prodotti legati alla cura della pelle. Si chiama Newkee e la linea degli stessi è stata resa possibile anche dal prezioso aiuto della coniuge Kerber, conosciuta per essere una grande tennista che ha anche lei una malattia che l’ha colpita.

Classe 1986, Manuel Neuer gioca con il Bayern Monaco dal 2011. Ritenuto uno dei migliori portieri di sempre, ha ottenuto nel corso della sua carriera la vittoria di 10 campionati tedeschi di fila, 6 Coppe di Germania, una Coppa di Lega tedesca, 6 Supercoppe di Germania, 2 Champions League e due Coppa del mondo per club. Nel 2014 ha anche vinto i Mondiali con la nazionale tedesca.