Khloe Kardashian ha un tumore. La sorella di Kim ha spiegato il motivo per cui da settimane porta un vistoso cerotto sul volto. Nelle ultime settimane la star dei reality show e imprenditrice 38enne è stata vista indossare un grosso cerotto sul viso, all’altezza della guancia e finalmente ha rivelato a suoi follower il motivo.

“Ho visto diverse notizie parlare della benda che ho sul viso, nelle scorse settimane molti di voi si sono chiesti perché la metto da diverse settimane. Dopo aver notato una piccola escrescenza sul volto e pensando che fosse qualcosa di banale come un brufolo, ho deciso di fare una biopsia 7 mesi dopo aver capito che non se ne stava andando”, ha rivelato Khloe Kardashian su Instagram.

Khloe Kardashian: “Ho un cerotto per un tumore”

Sul suo profilo ha pubblicato anche alcune foto in cui mostra la ferita. Come raccontato dall’influencer, il dermatologo Tess Mauricio l’ha esaminata, una seconda biopsia è stata fatta dal Dr. Daniel Behroozan “perché quello che hanno visto entrambi è incredibilmente raro per qualcuno della mia età”. La scoperta è stata choc: quello non era un brufolo, ma un tumore e ovviamente i medici hanno subito provveduto alla rimozione.

“Qualche giorno dopo mi è stato detto che avevo bisogno di un intervento chirurgico immediato per rimuovere un tumore dal mio viso. Ho chiamato il Dottor Garth Fischer in persona, un caro amico della mia famiglia e uno dei migliori chirurghi di Beverly Hills, sapevo che si sarebbe preso cura della mia faccia in modo impeccabile”, ha detto ancora Khloe Kardashian.

Infine i ringraziamenti per i medici che hanno scoperto il tumore e che l’hanno operata: “Sono grata che il Dottor Fischer sia riuscito a fare tutto, ora i contorni appaiono definiti, sono nella fase di guarigione. Quindi eccoci… continuerete a vedermi con delle bende e quando potrò toglierle probabilmente vedrete una cicatrice”.