Una nuova coppia vip all’orizzonte. Ne sono certi tutti gli utenti, che hanno diffuso la foto in questione che farebbe intendere che tra i due ci sia qualcosa che vada oltre l’amicizia. A postare l’immagine è stato proprio lui, attraverso un’Instagram story. Stiamo parlando di Michele Morrone, che potrebbe avere una nuova fidanzata decisamente molto famosa. Video e istantanee sono presenti ovunque e adesso si aspetta solamente qualche dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati, che ancora non si è registrata.

A proposito di Michele Morrone e le voci sulla nuova fidanzata, si era vociferato del ritorno di fiamma tra lui ed Elena D’Amario nei mesi scorsi. L’attore e e la ballerina sono stati sorpresi di nuovo insieme. E lui con una delle storie Instagram sembrava aver confermato tutto. Per lui è certo che non ci sia nessun flirt con Anna Maria Sieklucka, la collega conosciuta sul set di 365 giorni, anche se a smentirlo era già stato lo stesso Michele Morrone spiegando il significato del tatuaggio con le iniziali “AMS” (le iniziali delle sorelle n.d.r.)”.

Michele Morrone ha una nuova fidanzata? Sarebbe Khloé Kardashian

Ovviamente siamo sempre nel campo delle ipotesi, ma Michele Morrone è parso molto vicino a questa ragazza che potrebbe anche essere a tutti gli effetti la sua nuova fidanzata. Sono stati immortalati insieme alla settimana della moda, organizzata nella città di Milano, e nel backstage hanno postato una foto che li vede molto complici. Ma c’è anche di più, visto che è stata riferita la loro presenza anche all’after party di Dolce & Gabbana e quindi una love story non è affatto da escludere, anzi tutt’altro. E ciò farebbe felicissimi i rispettivi fan.

La nuova fidanzata di Michele Morrone potrebbe essere Khloé Kardashian, grande stella dei reality americani. L’attore italiano, classe 1990, è famoso soprattutto per il suo ruolo di Massimo Torricelli nel film erotico 365 giorni. Nel 2014 si era unito in matrimonio con una stilista originaria del Libano, Rouba Saadeh e con lei ha anche concepito due figli. Poi nel 2018 è avvenuto il divorzio e l’anno successivo è stato insieme ad Elena D’Amario. Ma adesso il suo cuore batterebbe solo per Khloé.

Per quanto riguarda Khloé Kardashian, è un personaggio televisivo nonché imprenditrice e conduttrice originaria degli Stati Uniti. Nata nel 1984, è divenuta nota per il reality show Al passo con i Kardashian e i successivi spin-off, tutti dedicati alla sua famiglia. Staremo a vedere se tra lei e Michele Morrone nascerà davvero qualcosa di importante.