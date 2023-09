Federica Panicucci a Verissimo, critiche e proteste sui social. L’ospitata della popolare conduttrice dall’amica e collega Silvia Toffanin è arrivata sabato 23 settembre, a pochi giorni dal ritorno in tv di Mattino Cinque. Il programma di Canale 5 riparte infatti lunedì 25 e la Panicucci oltre a ricordare l’inizio della nuova stagione ha anche parlato di alcune questioni personali.

Erano in tanti ad attendere quello che sarebbe successo con Federica Panicucci a Verissimo. Già in passato la conduttrice era stata ospite della compagna di Pier Silvio Berlusconi e anche in quell’occasione la puntata aveva preso una piega particolare. Più di uno spettatore aveva previsto che sarebbe finito tutto in… lacrime. Ed effettivamente anche stavolta la commozione e il pianto l’hanno fatta da padrone durante la puntata. E il pubblico non le ha perdonate.

Federica Panicucci e le lacrime a Verissimo: scoppia il putiferio social

Federica Panicucci ha ricordato che la figlia Sofia, avuta dall’ex Mario Fargetta, ha compiuto 18 anni. Un traguardo importante che è stato festeggiato in famiglia. La conduttrice ha però svelato che durante la festa c’è stato un momento particolare. La donna ha perso il papà tempo fa. E proprio mentre festeggiavano il compleanno della figlia è apparsa in cielo una stella cadente.

Federica Panicucci, che non è riuscita a trattenere le lacrime, è convinta che si sia trattato di un segno della presenza del papà. In tanti hanno commentato queste parole e non tutti sono stati solidali con la presentatrice: “Arcobaleni e stelle cadenti giganti. Non è Verissimo. È Ghost Whisperer – Presenze”. E ancora: “La Panicucci sarà la quinta volta che parla di suo padre a Verissimo. Come se fosse l’unica al mondo ad averlo perso…” e “Tutti che vedono arcobaleni, stelle cadenti delle persone scomparse. Solo io non vedo mai un cavolo delle persone che ho perso?”.

Tanti i commenti al vetriolo dopo questa puntata: “Questo spazio Panicucci un po’ too much… Sembra che la figlia debba partire per la guerra. Invece ha solo compiuto 18 anni”. Poi: “Mia figlia tra un po’ volerà via. E io pensavo che stava morendo, no ha compiuto 18 anni”, “Ma è andata in guerra o ha compiuto gli anni? Eccheppal***”. “Più che Verissimo – ha commentato un altro utente – lo chiamerei chiagnino chiagne. Che due cog***ni” e poi “Quante ovvietà, è imbarazzante, che pesantezza”, “Un po’ stucchevoli tutte queste lacrime, no?”.

