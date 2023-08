Salta il matrimonio tra Federica Panicucci e Marco Bacini, e ora i fan si interrogano sul futuro della coppia. Insieme da sette anni avevano spiegato di volersi sposare in tempi brevi. Solo pochi mesi fa l’annuncio era arrivato a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. “È l’uomo della mia vita, vedo il mio futuro solo con lui. Marco è una persona molto speciale, non avevo mai incontrato nessuno come lui. È un uomo solido, che sa la sua direzione, che sa amare, sa stare vicino”, spiegava commossa la conduttrice.

“Io ho bisogno di un uomo forte accanto. Forse do l’impressione di essere forte, ma spesso ho bisogno di essere sorretta. E Marco quando ho bisogno è lì, c’è sempre”, continua Panicucci. “Oggi non potrei immaginare la mia vita senza di lui”. Marco Bacini non era stato meno dolce. Al settimanale Nuovo aveva raccontato i suoi sentimenti.





Federica Panicucci e Marco Bacini, le nozze slittano ancora

“Certo che sposerò Federica, su questo non ci sono dubbi. Sulla data mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. Di date si è parlato più volte. Prima settembre 2022 poi giugno 2023. Poi ancora uno stop. E ora il settimanale Nuovo Tv dà la sua versione. “Oggi le nozze sembrano sparire dal calendario. Per adesso la Panicucci si accontenta di fare la fidanzatina. Forse tra il lavoro e i figli avuti da Fargetta non ha tempo per organizzare la cerimonia”, si legge sul giornale.

A quanto pare, la mancanza di tempo potrebbe essere una delle cause principali. Federica Panicucci per ora pensa solo al lavoro. La conduttrice è al timone di Mattino Cinque da diversi anni ed è pronta tornare già in pista. La data la fornisce il giornalista di Dagospia, Giuseppe Candela, che ha scritto un post emblematico nella mattinata di lunedì 31 luglio. Su Twitter-X ha dunque annunciato quanto segue.

“Come Dago ha anticipato si allunga, grazie ai buoni ascolti, Morning News. Salvo colpi di scena, la partenza di Mattino 5 slitta a lunedì 25 settembre”. Quindi, Simona Branchetti dovrebbe restare al timone del programma più del dovuto, in virtù di ascolti televisivi che hanno anche superato le attese.