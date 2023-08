Il matrimonio tra Federica Panicucci e Marco Bacini non si farà e non è dato sapere se e quando verrà celebrato. Il secondo slittamento nel giro di due anni, tuttavia, ha alimentato il gossip di una profonda crisi tra la coppia. Gossip che è stato lanciato, pare, da una famosa collega che conosce bene i due. Di Federica recentemente si è parlato anche dal punto di vista lavorativo. A parlarne era stato Giuseppe Candela, che aveva sganciato una bomba attraverso Twitter.

“Branchetti fa il suo, copia Mattino 5 con ascolti positivi. Ma costa tre euro perché interna, ecco perché alla lunga ci saranno movimenti anche al mattino. A Mediaset, a torto o a ragione, sono convinti che a funzionare sia lo schema Videonews (…) e non i volti”. E quindi potrebbe essere anche promossa e condurre così Mattino Cinque a discapito di Federica Panicucci.





Federica Panicucci e Marco Bacini, uno scatto scaccia la crisi (e le chiacchiere)

Panicucci che sembra ben salda nel lavoro quanto nella vita sentimentale. Sì perché la voce messa in giro dalla collega, di una crisi quasi irrecuperabile a causa di differenze di vedute legate soprattutto agli impegni professionali, sembra cadere nel vuoto, visto che non più tardi di una manciata di giorni fa la Panicucci e Bacini si sono mostrati sui profili social innamoratissimi alle Maldive, in un resort extra lusso.

Il che fa pensare che la ‘collega‘ chiacchierona, forse per invidia, forse per gelosia, forse per semplice antipatia, ha voluto solo creare un po’ di chiacchiericcio attorno alla coppia. Una coppia solida. Riporta il Giornale come: “Bacini e Panicucci si sono conosciuti dopo il divorzio della subrette. Oltre all’amore, scattato subito, la relazione è stata proficua anche dal punto di vista professionale”.

Bacini e la Panicucci si sono conosciuti nell’occasione del lancio di Let’s Bubble, brand di t-shirt. Poi non si sono mai più separati. “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere – aveva spiegato anni addietro la conduttrice di Mattino 5 su Canale 5 -. Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni. Non mi sono mai fermata a pensare nulla di negativo. Ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta”.