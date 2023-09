Tu sì que vales, Sabrina Ferilli insultata da una concorrente. Ne sono successe tante alla prima puntata del popolare e seguitissimo show di Canale 5. L’esordio di Luciana Littizzetto era una delle cose più attese e la comica non ha tradito le attese. Con Sabrina Ferilli si è punzecchiata fino a far temere che ci scappasse l’incidente diplomatico, ma alla fine sono state soprattutto risate con il disturbatore Giovannino.

Tanti i momenti esilaranti per il primo appuntamento senza Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Ma non sono mancati i momenti di tensione. In particolare il nervosismo è salito quando si è presentata una concorrente che ha parlato di kamasutra. La donna ha sostenuto di essere un’esperta dell’opera dove vengono illustrate numerose posizioni per fare l’amore e raggiungere l’apoteosi del piacere sessuale. Lo studia infatti da 27 anni.

La concorrente si arrabbia con Sabrina Ferilli e l’attacca

La performance di Elisabetta, tuttavia, non ha convinto né i giudici né il pubblico. Tanto che mentre parlava le risatine si sono sprecate. Anche Sabrina Ferilli non ha preso l’esibizione molto sul serio: “So perfettamente di cosa parla. Su queste cose serie guardi solo me…”. La concorrente ha ribattuto: “Io la guardo. Però lei facendo così mi mette un po’ in ridicolo”.

Successivamente la concorrente di Tu sì que vales ha fatto vedere una diapositiva con le posizioni del kamasutra e ancora una volta sono arrivate le risatine in studio. A quel punto Elisabetta si è alterata: “È un argomento che per l’Italia è un tabù. Non se ne può parlare perché succede questo. Le persone ridono e reagiscono così. Se continuiamo con le battute non parlo più”.

Ancora una volta Sabrina Ferilli è intervenuta a muso duro: “Sono dieci minuti che è qui a parlare e non abbiamo ancora capito perché. Le posizioni che ci ha mostrato le abbiamo imparate a memoria“. In tanti nello studio la pensano come lei e così piovono gli applausi. La concorrente a quel punto è sbottata: “Ah ecco. Questa è l’Italia, l’Italietta che lei rappresenta. Lei parla senza sapere”. Poi ha lasciato lo studio invitando il pubblico a “studiare”.

