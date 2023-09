Battute e tensione alta a Tu si que vales. Comincia subito forte lo show di Canale 5 che alla prima puntata della nuova edizione ha regalato momenti di grande ilarità ma pure qualcos’altro. Quest’anno, oltre al trio di conduzione composto da Alessio Sakura, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni, c’è una novità in giuria. A capo come sempre Sabrina Ferilli, poi Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi, ma al loro fianco ci sarà anche Luciana Littizzetto.

La fida spalla di Fabio Fazio per tanti anni a Che Tempo che Fa ha subito fatto vedere che la chimica con gli altri colleghi c’è già. In particolare c’è stato un momento in cui il ritorno del ‘disturbatore’ Giovannino ha creato una gran confusione. È arrivato con il suo hoverboard dando immediatamente a Maria l’occasione di stuzzicare Sabrina invitandola a salirci sopra. Lei però si è rifiutata e ne è nato un siparietto…

Maria e Sabrina a muso duro, interviene pure Luciana Littizzetto

Qualche tempo fa a rivelare quello che succede dietro le quinte del programma era stata proprio Luciana Littizzetto: “Il suo grande talento (di Maria, ndr) è quello di provocare Sabrina Ferilli, la quale si inc*za come un puma. Le due vanno avanti per ore. Sabrina è una matta, matta vera. Fa schiattare dal ridere”. E anche stavolta infatti Maria De Filippi ha insistito per far salire Sabrina Ferilli sull’hoverboard con Giovannino. Lei, però, con ancora più energia si è rifiutata: “No, mi ammazzo” ha esclamato.

Per cercare di togliersi dall’impiccio Sabrina Ferilli si è allora rivolta direttamente a Giovannino invitandolo a prendersela con Luciana Littizzetto: “Ma perché non chiami lei, Luciana?”. Quest’ultima non si è fatta pregare e ha subito tirato fuori gli artigli, come il suo stile ci ha abituato a conoscere: “Ma che st*onza, io mi sono appena rotta una rotula…”.

Il siparietto è andato avanti con Giovannino che ha continuato a sfidare Sabrina Ferilli: “Ma come? La grande Sabrina Ferilli, l’attrice dai mille ruoli, non sa andare sull’hoverboard?”. Il diavoletto ha continuato a disturbare Sabrina perfino con un bastone, cosa che ha mandato la showgirl su tutte le furie: “Con questi occhiali manco ci vedi, ti faccio secco”. E lui di rimando: “Pure io ti faccio secca pure a te”. Insomma, primo appuntamento con Tu si que vales e prime ‘scintille’!

