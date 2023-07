Sabrina Ferilli, la grossa litigata a Tu sì que Vales. Per chi non lo sapesse, le registrazioni della nuova stagione del fortunato programma Mediaset condotto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, sono appena iniziate. Grandi novità quest’anno nella trasmissione. Tanto per cominciare non ci sarà Belen Rodriguez (che il mese scorso ha annunciato una pausa dalla tv). Nessuno ha preso il posto della bella Argentina. Situazione diversa per Teo Mammucari che invece è stato sostituito da Luciana Littizzetto, grande amica di Maria De Filippi.

A riferire la vicenda della grossa litigata a Tu sì que Vales con Sabrina Ferilli, è Superguida Tv. La testata fa sapere che durante la registrazione della prima puntata, chiaramente agli studi Elios di Roma, è successo un po’ di tutto, compreso un confronto molto acceso. Sembra che la Ferilli sia stata la vittima inconsapevole dell’ennesimo scherzo orchestrato da Maria De Filippi.





Si dice che l’opinionista romana avrebbe litigato con una finta concorrente che le chiedeva di imparare alcune posizioni del kamasutra. La testata riporta: “In studio pare esserci stata una grossa lite con un concorrente convinto che la Terra sia piatta, no vax e negazionista in generale. Il pubblico ha partecipato attivamente allo scontro esprimendo con grande clamore la propria opinione e chiedendone a gran voce l’uscita dallo studio”.

E ancora: “Poi? È andato in scena uno scherzo ai danni di Sabrina Ferilli con una signora che ha litigato con l’attrice. – si legge su Superguida Tv – Il motivo? Ebbene la signora ripeteva alla Ferilli le posizioni del kamasutra affinché potesse impararle bene e mettere in pratica nel migliore dei modi gli insegnamenti ricevuti”.

E conclude: “Dopo ben 2 anni passati ad architettarlo, Giovannino e Maria De Filippi (perché tanto c’è lei dietro a tutto questo) sono riusciti a far infervorare l’attrice. Giulia Stabile, infine, è stata più volte invitata ad andare a ballare con un gruppo di danzatori davvero molto bravi, ma ha rifiutato più volte. Solo dopo le insistenti richieste la ballerina si è finalmente unita a loro sul palco”. Non ci resta solo che attendere autunno per vedere questa scena epica.

