Sono ore di dolore anche per Barbara D’Urso, scossa da un lutto che ha colpito lei ma anche tantissimi suoi colleghi. Purtroppo c’è una morte inaspettata, che ha sconvolto moltissima gente, infatti la giornata del 19 luglio 2023 sarà ricordata come una molto triste. La conduttrice televisiva ha rotto il suo silenzio su Twitter, postando anche la foto di colui che è deceduto nelle scorse ore. E da parte sua sono arrivati solo giudizi positivi.

Prima di dirvi cosa Barbara D’Urso ha detto a proposito di questo grave lutto, nei giorni scorsi ha annunciato una novità dopo la rottura con Mediaset: “Con Francesca Caldarelli ho creato un’agenzia di eventi straordinari che permette a chiunque di vivere esperienze davvero indimenticabili. Fin da piccola non mi è mai bastato fare 5 cose contemporaneamente”. L’agenzia, insomma: si occuperà di eventi come: anniversari, nozze, compleanni e altri tipi di celebrazioni.

Leggi anche: “Riparto da qui”. Barbara D’Urso, nuovo inizio (e nuovo lavoro) dopo l’addio a Mediaset





Barbara D’Urso in lutto: “Una perdita enorme”

Oltre a Barbara D’Urso, ad essere in lutto è stata anche la sua erede a Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino, che conosceva benissimo il giornalista morto nelle scorse ore: “Non basta ricordare il giornalista attento, autentico fuoriclasse. Con Andrea se ne va un amico vero, che mi ha insegnato il valore dell’ironia e del dubbio”. E altrettanto commoventi sono state le parole utilizzate da Carmelita sul suo account Twitter ufficiale.

Barbara ha quindi scritto, a corredo di una foto che ritraeva il compianto giornalista Andrea Purgatori: “Professionista rigorosissimo e serio, una enorme perdita per il giornalismo italiano. #andreapurgatori”. Il conduttore di Atlantide su La7 aveva 70 anni ed è morto in ospedale a Roma, dopo aver lottato contro una breve malattia fulminante. Ad annunciare la sua dipartita erano stati i suoi tre figli, i quali hanno avuto l’arduo compito di far diventare pubblica la notizia.

Professionista rigorosissimo e serio, una enorme perdita per il giornalismo italiano. #andreapurgatori pic.twitter.com/rF1zKLcvxx — Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) July 19, 2023

Queste le reazioni dei follower di Barbara D’Urso: “Una brava persona sempre dalla parte della verità”, “Dispiace, era una meraviglia sentirlo parlare”, “Nooo, stupendo uomo”, “Uno dei pochi veri giornalisti”, “Brava Barbara”.