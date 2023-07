Una cosa è certa, amata o odiata l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset è stato un incredibile scossone, per ora il futuro della conduttrice sembra lontano dalla televisione; nell’orizzonte immediato infatti, ed è lei a spiegarlo, c’è qualcosa di molto diverso dal mondo delle telecamere. Telecamere che per oltre venti anni sono state la sua vita duranti i quali, come dimostrano i tanti messaggi che continuano arrivare sulla sua pagina social, ha saputo lasciare il segno. Non tutti si sono infatti rassegnati al suo addio.

Scrive un’utente sulla sua pagina Instagram ufficiale. “Tu hai inventato una TV diversa, senza età, con un linguaggio fresco, divertente e sempre al passo con i tempi. Sei, e sarai sempre parte della vera televisione italiana. Sono sicuro di rivederti al più presto su un’altra rete… quello sarà il mio canale preferito”.





Barbara D’Urso lascia la tv? Pronta a partire con un nuovo progetto

E ancora: “Spero vivamente che trovi un’altra rete che ti renda merito. Sei una professionista a 360 gradi e meriti un’altra collocazione”. Una collocazione, Barbara, sembra averla trovata. Ne ha dato lei annuncio sui social spiegando di aver dato vita ad una nuova società all’imprenditrice Francesca Caldarelli. Si chiama B&Fable e la pagina social è stata aperta ufficialmente il 30 maggio del 2023.

A spiegare di cosa si tratterà è sempre Carmelita. “Con Francesca Caldarelli ho creato un’agenzia di eventi straordinari che permette a chiunque di vivere esperienze davvero indimenticabili. Fin da piccola non mi è mai bastato fare 5 cose contemporaneamente”. L’agenzia, insomma: si occuperà di eventi come: anniversari, nozze, compleanni e altri tipi di celebrazioni.

Dalle amicizie vere possono nascere meravigliose e divertenti idee… Ed ecco qui la nostra, B&Fable Events, pronta per farvi sognare insieme a noi!

Tra i tanti impegni (televisivi e non) e in segreto abbiamo pensato a questo progetto per tutti coloro che amano sentirsi favolosi! pic.twitter.com/BMTZreEDJr — Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) June 2, 2023

Un modo per Barbara D’Urso di distrarsi dopo le polemiche furiose con Mediaset contro la quale aveva tuonato. Spiegava nei giorni scorsi: “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione: “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5”. Io non ho concordato niente”.