Per anni Monica Leofreddi è stata uno dei volti più apprezzati della televisione italiana ma dopo tanti anni la sua presenza è andata a scemare fino alla scomparsa. Nel “Torto o ragione”, il programma condotto anni fa da Monica Leofreddi era stato sospeso e questa stagione televisiva è tornata in Rai come opinionista speciale di Ore 14, il programma Rai condotto dal giornalista Milo Infante.

Il suo ritorno in televisione ha quindi fatto tornare alla ribalta il suo nome e ovviamente anche il seguito sui social. Monica Leofreddi è infatti molto seguita anche sui social e i suoi fan, tanto affezionati a lei, le hanno chiesto il motivo della sua scomparsa dai social. Dopo qualche giorno di oblio dai suoi canali social, la giornalista è tornata pubblicando una foto e un breve testo.

Leggi anche: “Mi ha riempito di corna”. Monica Leofreddi, la confessione choc sul suo ex super famoso





Monica Leofreddi scompare dai social, lo sfogo

Proprio così, nelle ultime settimane la conduttrice è comparsa dai social e in tanti le hanno chiesto il motivo. La risposta di Monica Leofreddi è arrivata oggi, lunedì 17 luglio. Dopo tanti giorni di stop dai suoi account social, dove qualche giorno prima aveva condiviso con i fan la gioia di aver fatto parte della squadra di Ore 14 insieme a Milo Infante, ha deciso di lasciare un lungo sfogo.

Uno sfogo che però la conduttrice Rai ha deciso di rimuovere poco dopo. Ovviamente, come spesso capita, soprattutto con i personaggi famosi, molti utenti avevano già fatto uno screenshoot in cui si può leggere lo sfogo di Monica Leofreddi. La giornalista ha pubblicato una sua fotografia con un testo in cui ha spiegato di aver apprezzato i tanti messaggi ricevuti dai suoi fan, ma non ha rivelato il motivo della sua scomparsa dai social.

“Sono sparita per tanti giorni dai social – ha scritto Monica Leofreddi -. Mi avete scritto in tanti per sapere cosa mi stesse accadendo. Rispondo a tutti con questo post. È un periodo molto difficile. Non posso dirvi i motivi ma certamente il vostro affetto per me è importante. Spero presto di poter postare un vero sorriso e condividere con voi una bella notizia. Grazie veramente per l’affetto che mi dimostrate”.