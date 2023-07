Belen Rodriguez e Stefano De Martino, l’addio ormai sembra consumato. A lanciare la bomba era stata Deianira Marzano che aveva raccolto la testimonianza di un’utente: “Ti ho scritto che lei si trovava in montagna con questo (imprenditore bergamasco). Secondo te se ne andava in un resort di lusso, cioè il San Luis a Murano (ti avevo scritto anche dove si trovava), posto ultra romantico dove vanno solo le coppiette e ci andava da sola? Guarda caso è tornata da Ponza, due giorni a Milano”.

“Si è tolta la fede ed è partita. Sono due settimane che non si separa da questo, è tornata solo mercoledì scorso a casa sua”. Nonostante persista un rumoroso silenzio di coppia, sarebbero i fatti a parlare da soli. Nelle ultime ore ci ha pensato il settimanale Chi ha lanciare lo scoop. Il magazine ha immortalato un bacio tra la showgirl argentina e il presunto nuovo fidanzato.





Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi: lei ha lasciato casa?

“Solo pochi giorni fa le ultime foto insieme con Stefano De Martino sembravano smentire le voci di una crisi. Ma poi il conduttore ha tolto la fede nuziale e la Rodriguez si è presentata alla festa di compleanno di Ignazio Moser in compagnia di Elio con il quale ha mostrato una confidenza inequivocabile”, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini. Con Elio Lorenzoni le cose andrebbero alla grande.

Scrive Pipol gossip come: “Belen Rodriguez lascia la propria abitazione nel cuore di Brera per trasferirsi all’hotel Excelsior Gallia di Milano per sfuggire all’assedio dei paparazzi, che in queste ore sostano numerosi nei pressi dell’abitazione, e poter così incontrare serenamente il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni”.

Pare dunque che Belen Rodriguez abbia voltato pagina e che abbia dato il via a un nuovo capitolo della sua vita. Tantissimi i commenti: “Giusto perché non doveva saperlo nessuno. Ma sti padri di sti due bambini non hanno pensato di chiedere l’affidamento, non mi pare sia un modo salutare per far vivere dei bambini, soprattutto la piccola”. “Ma veramente ha fatto lei una storia assieme a Santiago in cui girano per il bellissimo l’hotel assieme, in cui ha taggato l’hotel in questione che l’avrà pagata profumatamente”.